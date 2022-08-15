السعودية تفرض عقوبات على رفع الصوت في الأماكن العامة

فرضت السلطات السعودية، عقوبة جديدة تقدر بنحو 100 ريال، أي ما يعادل 27 دولارا، على كل من يتحدث بصوت عالٍ في الأماكن العام، في إطار المحافظة على الذوق العام في المملكة.

وقد أوضح نائب رئيس جمعية الذوق العام، خالد عبد الكريم، أن مجلس الشورى وهيئة الخبراء في السعودية أقرا هذه العقوبة الجديدة، وبناء عليه وافق مجلس الوزراء على لائحة مخالفات الذوق العام.

وأضاف المسؤول السعودي أنه استنادا على البند الخامس، فإن "كل من تلفظ أو أتى بفعل خادش في الأماكن العامة، أو من شأنه إيذاء مرتديها، يعاقب بغرامة مالية قدرها 100 ريال، لمخالفته الذوق العام، والآداب المعمول بها".

وقد تم تطبيق العقوبة فعليا على عدد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية، خصوصا في الأسواق، بعد رفع أصواتهم ما أدى لإزعاج الناس وتعكير صفو حياتهم.

كما تشمل المخالفات لنظام الذوق العام الجلوس وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتشويه المرافق العامة بالكتابة والآلات الحادة وما في حكمها، وعرض أرقام الهاتف والعناوين وما في حكمها، وكذلك الحسابات الإلكترونية بالمرافق العامة.