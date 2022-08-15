شاهد: برلين تطفئ أضواء 200 مبنى بهدف توفير الطاقة

قرر المسؤولون في العاصمة الألمانية برلين إطفاء الإضاءات في 200 مبنى بهدف توفير الطاقة.

ومن بين المباني التي يتم إطفاؤها هناك 6 معالم تاريخية يتم إطفاء إضاءاتها حالياً بحسب ما تقول الإدارة البيئية التابعة لمجلس الشيوخ.

وحتى الآن لا يزال مبنى أوبرا برلين الحكومي يُضاء وأيضاً مقر "الروتس راتوس" (مبنى بلدية المدينة)، ولكن الإنارات فيهما سيتم إطفاؤها قريباً.

وهناك في تلك المعالم نحو 1.400 مصباح وسيتم إطفاؤها من 3 إلى 4 أسابيع، بحسب مسؤولين.

وسيعمل عمال شركة كهربائية على إطفاء ما بين 100 و120 مصباحاً كل ليلة، ولكن تلك المصابيح لن يتم نزعها بشكل كامل.

وتحاول ألمانيا مؤخراً طمأنة سكانها بخصوص الشتاء القادم في ظل ارتفاع معدلات التضخم ومخاوف نقص الطاقة الناتج عن أزمة أوكرانيا.

والأسبوع الماضي تعهّد المستشار الألماني، أولاف شولتس، بأن حكومته لن تقف عاجزة ولن تترك السكان "ليتجمدوا أو يعجزوا عن دفع فواتير الطاقة"، لكنه أقر كذلك بأن التحديات التي ستواجه بلاده في الأشهر المقبلة كبيرة.

وتسبب ارتفاع أسعار الوقود الذي أشعلته الحرب الروسية ضد أوكرانيا بضغوط مالية شديدة على الكثيرين في ألمانيا وخارجها، مما أثار مخاوف بشأن شتاء مثقل بالتذمر والسخط.