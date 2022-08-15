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أفغانستان

شاهد: مصرع 29 شخصاً على الأقل وتدمير منازل وطرق جراء فيضانات في أفغانستان

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بقلم:  يورونيوز
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مقتل 29 شخصاً على الأقل في فيضانات اجتاحت مناطق شرق أفغانستان، 15 أغسطس 2022.
مقتل 29 شخصاً على الأقل في فيضانات اجتاحت مناطق شرق أفغانستان، 15 أغسطس 2022.   -   حقوق النشر  AFP

أدت فيضانات مفاجئة تسببت بها أمطار غزيرة، إلى مصرع 29 شخصًا على الأقلّ وتدمير عشرات المنازل في شرق أفغانستان، وفق ما أعلن مسؤولون الاثنين.

وتساقطت أمطار غزيرة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في ولايات باروان وكابيسا وننغرهار.

وقال المتحدث باسم وزارة إدارة الكوارث محمد نسيب حقاني أن عشرين شخصًا على الأقل قضوا في باروان. وأضاف أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في ولاية كابيسا وأربعة في ننغرهار.

من جانبه، أكد المتحدث باسم حاكم ولاية باروان حكمت الله شميم أن مئات الأشخاص لا يزالون في عداد المفقودين.

وأوضح محمد نسيب حقاني لوكالة فرانس برس أن "حقولًا وعشرات المنازل وطرقًا دُمّرت".

وأُرسلت فرق إنقاذ ومساعدات عاجلة إلى المناطق المنكوبة.

ويلقى عشرات الأفغان حتفهم كل عام بسبب الأمطار الغزيرة خصوصًا في المناطق الريفية.

المصادر الإضافية • أ ف ب