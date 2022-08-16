ارتفاع عدد قتلى انفجار مستودع الألعاب النارية في أرمينيا إلى 15

نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الطوارئ الأرمينية قولها الثلاثاء إن عمال الإنقاذ انتشلوا مزيداً من الجثث من موقع انفجار مخزن للألعاب النارية في أرمينيا، ليرتفع عدد قتلى حادث الأحد إلى 15.

وقالت إن 18 شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين بعد أن دمرت انفجارات المخزن الواقع في أحد المراكز التجارية في العاصمة الأرمينية يريفان يوم الأحد مما أدى إلى انهيار أجزاء من المبنى وإصابة ما لا يقل عن 62 شخصا.

ومنذ أمس الإثنين، أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق "في انتهاك قواعد تخزين منتجات سريعة الاشتعال" و"انتهاك قواعد الوقاية من الحرائق"، وهي مخالفات تسببت في وفاة عدّة أشخاص نتيجة "الإهمال".

ولم يتضح بعد سبب انفجار الألعاب النارية الذي حدث في سوق الجملة في سورمالو. وأظهرت مقاطع فيديو وصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عموداً كثيفاً من الدخان الأسود يتصاعد في السماء.