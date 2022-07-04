ألمانيا: رجل يبلغ من العمر 101 عام يقدم طلب استئناف بعد إدانته في قضية قتل خلال عمله في معسكر نازي

استأنف رجل يبلغ من العمر 101 عاما، حكما بالسجن في ألمانيا بعد إدانته الأسبوع الماضي بالتورط في جريمة قتل لخدمته كحارس في معسكر اعتقال نازي خلال الحرب العالمية الثانية، حسبما أفادت محكمة ألمانية.

وأدين الرجل، الذي أشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن اسمه "جوزيف س" الثلاثاء الماضي بأكثر من 3500 تهمة منها التواطؤ في جريمة قتل وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات.

وكان المتهم قد نفى العمل كحارس لقوات الأمن الخاصة في محتشد زاكسينهاوزن والمساعدة والتحريض على قتل آلاف السجناء. ولكن محكمة ولاية نيوروبين خلصت إلى أنه عمل في الواقع في المعسكر على مشارف برلين بين عامي 1942 و1945 كعضو مجند في الجناح شبه العسكري للحزب النازي.

استند المدعون في قضيتهم إلى وثائق تتعلق بحارس من قوات الأمن الخاصة مع اسم الرجل وتاريخ ومكان ميلاده، بالإضافة إلى مستندات أخرى. وجاء حكم السجن لمدة خمس سنوات متماشيا مع طلب الادعاء بعد أن طلب محامي المدعى عليه الحكم بالبراءة. وقالت محكمة نيوروبين يوم الاثنين إن المدعى عليه قدم استئنافًا الآن، ولم يتضح على الفور متى يمكن للمحكمة النظر في طلب الإستئناف.