English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
روسيا

شاهد: روسيا تكشف عن كلب "النينجا" المقاتل

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
روسيا تكشف النقاب عن كلب آلي يمكن تحميله أسلحة واتخاذ "ظهره" منصّة لإطلاق القذائف، وذلك في معرض للتكنولوجيا العسكرية افتتحه الرئيس فلاديمير بوتين في موسكو 15 أغسطس 2022.
روسيا تكشف النقاب عن كلب آلي يمكن تحميله أسلحة واتخاذ "ظهره" منصّة لإطلاق القذائف، وذلك في معرض للتكنولوجيا العسكرية افتتحه الرئيس فلاديمير بوتين في موسكو 15 أغسطس 2022.   -   حقوق النشر  AP Photo

كشفت روسيا النقاب عن كلب آلي يمكن تحميله أسلحة واتخاذ "ظهره" منصّة لإطلاق القذائف، وذلك في معرض للتكنولوجيا العسكرية افتتحه الرئيس فلاديمير بوتين يوم أمس الاثنين، في العاصمة موسكو.

الربوت الروسي الجديد الذي أطلق عليه "M-81" يكسوه قماشٌ أسود، ويشبه في هيئته "النينجا" ويسير على أربع أقدام، ويستطيع التنقل بثبات وتوازن في كافة الاتجاهات وتمّ تثبيت كاميرات في مقدمة "رأسه" تحاكي العينين، وثمة شبه كبير بين هذا "الكلب" وبين نموذج صيني مماثل متاح للبيع على منصّة "علي بابا" في الشبكة العنكبوتية.

المصادر الإضافية • أ ب