شاهد: روسيا تكشف عن كلب "النينجا" المقاتل

كشفت روسيا النقاب عن كلب آلي يمكن تحميله أسلحة واتخاذ "ظهره" منصّة لإطلاق القذائف، وذلك في معرض للتكنولوجيا العسكرية افتتحه الرئيس فلاديمير بوتين يوم أمس الاثنين، في العاصمة موسكو.

الربوت الروسي الجديد الذي أطلق عليه "M-81" يكسوه قماشٌ أسود، ويشبه في هيئته "النينجا" ويسير على أربع أقدام، ويستطيع التنقل بثبات وتوازن في كافة الاتجاهات وتمّ تثبيت كاميرات في مقدمة "رأسه" تحاكي العينين، وثمة شبه كبير بين هذا "الكلب" وبين نموذج صيني مماثل متاح للبيع على منصّة "علي بابا" في الشبكة العنكبوتية.