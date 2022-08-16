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المملكة المتحدة

شاهد | متطوعون أوكرانيون يتدربون على حرب الشوارع في بريطانيا

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بقلم:  يورونيوز
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متطوعون أوكرانيون يتدربون على حرب الشوارع في بريطانيا
متطوعون أوكرانيون يتدربون على حرب الشوارع في بريطانيا   -   حقوق النشر  AP Photo/Frank Augstein

في إحدى القواعد العسكرية في جنوب شرق إنجلترا، يتدرب متطوعون أوكرانيون على حرب الشوارع، بهدف العودة إلى بلادهم لاحقاً لمواجهة الغزو الروسي.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعد سابقاً بأن تدرب القوات البريطانية 10.000 أوكراني كلّ 120 يوماً.

ويتدرب المتطوعون على استخدام السلاح وعلى تعزيز مهاراتهم في الرماية، ويخضعون لتمرينات تكتيكية، وأخرى تماثل حرب الشوارع، حيث يشاركون في مهمات من أجل تأمين البيوت.

واستخدمت القاعدة العسكرية التي تحتوي بيوتاً وشوارعَ من قبل الجيش البريطاني نفسه، حيث تدرب هناك على عمليات عسكرية قام بها لاحقاً في أيرلندا الشمالية والعراق وأفغانستان.

أما التدريب فيتكفل به عسكريون من ذوي الخبرة من المملكة المتحدة وكندا وهولندا وغيرها من الحلفاء.

وحتى الآن خضع نحو 2.400 أوكراني لهذه الدورات التدريبية.