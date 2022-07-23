شاهد: بالزي العسكري.. بوريس جونسون يزور مركزاً لتدريب القوات الأوكرانية في بريطانيا

ظهر رئيس وزراء بريطانيا المستقيل، بوريس جونسون، خلال جولة قام إلى مركز لتدريب مئات الجنود الأوكرانيين في نورث يوركشاير ببريطانيا، وهو يحاول تجريب السلاح الذي يتدرب عليه الجنود.

في الفيديو الذي يطغى عليه شيء من الدعائية والذي نشره رئيس الوزراء على صفحته عبر تويتر، يقول جونسون على وقع مؤثرات صوتية "أردت فقط أن تعرفوا أن البريطانيين يدعمون الأوكرانيين ويدعمونكم في قتالكم". ويضيف جونسون "أنا مقتنع بشكل لا لبس فيه أن بإمكانكم تحقيق النصر وأنكم ستنتصرون".

ويرتدي جونسون بدلة عسكرية وتمكن رؤيته في الفيديو وهو يضع سماعات على أذنيه لحمايتهما من أصوات الطلقات النارية، ثم يلقي قنبلة ويتقدم بين الجنود الأوكرانيين والمدربين البريطانيين.

يقول جونسون إن التدريب جزء من الالتزام الضخم الذي قدمته بريطانيا، وإن البلاد تطمح لتدريب "نحو 10 من الجنود الأوكرانيين خلال الأشهر المقبلة". ويعد رئيس الوزراء قليلاً من الأسلحة التي قدمتها لندن لكييف لدعمها في وجه العدوان الروسي.

ويؤكد جونسون على فخره من الدور الذي تلعبه بريطانيا في الحرب الأوكرانية وكان توجه سابقاً إلى الأوكرانيين وقال إن دعم لندن لن يتغير بمعزل عن هوية رئيس الوزراء المقبل.