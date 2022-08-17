بعد التنديد بتصريحاته بشأن المحرقة اليهودية.. عباس يؤكد أن الهولوكوست أبشع الجرائم في التاريخ الحديث

اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء أن "الهولوكوست هي أبشع الجرائم التي حدثت في تاريخ البشرية الحديث"، وذلك بعد أن أثارت تصريحات أدلى بها في ألمانيا أمس وشبه فيها سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين ومحرقة اليهود على أيدي النازيين، تنديدا شديدا. وجاء في بيان أصدره عباس لتوضيح أقواله في المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده في برلين الثلاثاء مع المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه "يعيد التأكيد على أن الهولوكوست هي أبشع الجرائم التي حدثت في تاريخ البشرية الحديث".

وأضاف "أنه لم يكن المقصود في الردّ (على سؤال) إنكار خصوصية الهولوكوست التي ارتكبت في القرن الماضي، فهذا مدان بأشد العبارات". وتابع البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن المقصود بالجرائم التي تحدث عنها "المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني منذ النكبة على أيدي القوات الإسرائيلية، وهي جرائم لم تتوقف حتى يومنا هذا".

إن الرئيس محمود عباس يعيد التأكيد على أن الهولوكوست أبشع الجرائم التي حدثت في تاريخ البشرية الحديث. مؤكداً أنه لم يكن... Posted by ‎وكالة وفا - WAFA News Agency‎ on Wednesday, August 17, 2022 بعد الضجة التي أثارتها تصريحاته من ألمانيا، عباس يوضح موقفه من الهولوكوست

عباس: "50 مذبحة، 50 هولوكوست"

وكان عباس (87 عاما) الذي زار ألمانيا في إطار متابعة طبية التقى على هامشها مسؤولين، سئل عمّا إذا كان يعتذر نيابة عن المسلحين الفلسطينيين الذين نفذوا عملية احتجاز رهائن في أولمبياد ميونيخ عام 1972 انتهت بمقتل 11 إسرائيليا من الرياضيين والمدربين. ولم يردّ عباس مباشرة، بل أجرى مقارنة مع الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية، متهما إسرائيل بارتكاب "50 مذبحة، 50 هولوكوست" ضدّ الفلسطينيين منذ عام 1947.

وأضاف "مطلبنا أن نقول كفى. تعالوا إلى السلام! تعالوا إلى الأمن! تعالوا إلى الاستقرار!... تفضلوا لنبني الثقة بيننا وبينكم".

وعبّر المستشار الألماني الأربعاء عن "الاشمئزاز" إزاء تصريحات محمود عباس، وكتب في تغريدة "أشعر بالاشمئزاز إزاء التصريحات المشينة التي أدلى بها الرئيس الفلسطيني". وأضاف "بالنسبة لنا نحن الألمان بشكل خاص، أي تخفيف من شأن المحرقة أمر غير مقبول، وأنا أدين أي محاولة لإنكار جرائم الهولوكوست".

انتقادات لشولتس

وتعرَض شولتس نفسه لانتقادات بسبب عدم تنديده الفوري بتصريحات عباس خلال المؤتمر الذي انتهى بعد تصريحات الزعيم الفلسطيني. وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الحكومية الألمانية، شتيفين هيبيشترايت، اليوم الأربعاء في برلين، إنه هو من يتحمل المسؤولية عن رد فعل المستشار الألماني المتأخرة على تصريحات عباس. وأضاف هيبيشترايت أن المؤتمر الصحفي تم إنهاؤه بشكل سريع وأن المستشار شولتس يأسف لعدم الرد فورا على ما قاله الرئيس الفلسطيني. وأوضح هيبيشترايت: "لم أكن سريعا ومنتبها بشكل كاف من أجل التفاعل مع ذلك. كان هذا خطأً مني وعلي أن أتحمل مسؤوليته"، مضيفا أنه يأسف لهذا الخطأ.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن برلين استدعت رئيس البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في برلين للاحتجاج على تشبيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأعمال الإسرائيلية بالمحرقة.

رئيس الوزراء الفلسطيني: "نرفض المذابح في أي مكان"

وعقّب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية من جهته قائلا "لا ننكر المذابح التي تعرّض لها اليهود ولا ننكر الهولوكوست، ولكن ليس لأحد أن ينكر المذابح التي تعرض لها الشعب الفلسطيني". وأضاف "لم ينكر الرئيس المذابح التي تعرّض لها اليهود زمن ألمانيا النازية، لكنه قال للعالم لا تغفل أعينكم عن المذابح التي تعرض لها الشعب الفلسطيني". وتابع "نحن نرفض المذابح في أي مكان بغض النظر عن وقتها ومكانه، والاستعمار هو استعمار في أي مكان كان".