بعد لقائه عباس في برلين.. شولتس يرفض استخدام كلمة فصل عنصري لوصف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

رفض المستشار الألماني أولاف شولتس استخدام كلمة فصل عنصري لوصف العلاقات بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية وذلك بعد اجتماع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وقال شولتس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عباس في برلين يوم الثلاثاء "من الطبيعي أن يكون لدينا تقييم مختلف فيما يتعلق بالسياسة الإسرائيلية، وأريد أن أقول صراحة هنا إنني لا أؤيد استخدام كلمة الفصل العنصري ولا أعتقد أنها تصف الوضع بشكل صحيح".

ومن ناحيته، قال عباس عن لقائه مع شولتس: "لقد أطلعت سيادة المستشار على مسعانا لحماية حل الدولتين من الانهيار، تمهيدا للذهاب إلى أفق سياسي، ينهي الاحتلال (الإسرائيلي) لأرض دولة فلسطين على حدود العام 1967".

وحذر عباس من ضياع فرصة تحقيق حل الدولتين، ودعا إلى حمايته، وقال: "يمكن لدول الاتحاد الأوروبي أن تساهم في ذلك إذا قامت دولها التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تقوم بذلك"،

وأكد رئيس السلطة الفلسطينية تمسكه بالمقاومة الشعبية السلمية، وقال مشدداً "نرفض العنف والإرهاب في أي مكان بالعالم"، على حد تعبيره.