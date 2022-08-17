إسرائيل تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية كاملة مع تركيا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، اليوم، الأربعاء، إن إسرائيل قررت استئناف العلاقات الدبلوماسية مع تركيا بشكل كامل.

وقال لبيد في سلسلة من التغريدات عبر حسابه في تويتر "بعد اتصالي برئيس تركيا إردوغان، قرر الطرفان إعادة إرسال السفيرين والقنصلين العامين. التجديد في العلاقات مع تركيا أمر مهم بالنسبة للاستقرار في المنطقة، وهو مهم اقتصادياً أيضاً لمواطني إسرائيل".

وأضاف لبيد "سنتابع جهودنا لتعزيز وضع إسرائيل العالمي".

وأشار لبيد إلى أن إعادة العلاقات الدبلوماسية تأتي في سياق التطور الإيجابي للعلاقة بين الطرفين الذي شهدته السنة الماضية، منذ زيارة رئيس البلاد إسحق هرتسوغ إلى أنقرة والزيارات المتبادلة على مستوى وزراء الخارجية.

وأضاف "تحسين العلاقات سيساهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والسياحية".

وفي أول ردّ من الجانب التركي، نقلت فرانس برس عن وزير الخارجية تأكيده استئناف العلاقات مع إسرائيل.

وقال تشاوش أوغلو في مؤتمر صحافي "تعيين السفيرين إحدى خطوات تطبيع العلاقات. جاءت هذه الخطوة الإيجابية من إسرائيل نتيجة لهذه الجهود، وقررنا كتركيا أيضاً تعيين سفير لدى إسرائيل في تل أبيب". وأردف "بدأنا عملية تحديد من سنعينه".

لكن أوغلو أكد أن استئناف العلاقات "لن يدفع تركيا إلى التخلي عن القضية الفلسطينية".