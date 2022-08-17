رونالدو سيكشف الحقيقة "قريبا" عن مستقبله في نادي مانشستر يونايتد

قال كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد إنه سيكشف الحقيقة في غضون أسبوعين بعد تكهنات مستمرة بشأن مستقبله في النادي.

وذكرت تقارير أن الدولي البرتغالي يرغب في مغادرة أولد ترافورد رغم إصرار المدرب الجديد إريك تن هاج على أن اللاعب "ليس للبيع".

وقال رونالدو البالغ عمره 37 عاما على انستغرام "(ستعرفون) الحقيقة في غضون أسبوعين".

كما أبدى رونالدو إعجابه بمنشور لأحد المعجبين قال فيه إن مدرب أتليتيكو مدريد دييجو سيميوني يريد التعاقد معه.

وردا على هذا المنشور قال رونالدو "وسائل الإعلام تكذب. لدي دفتر سجلت فيه ملاحظات كثيرة يكشف أنه في الأشهر القليلة الماضية من 100 خبر (عني) خمس قصص فقط كانت صحيحة. لك أن تتخيل هذا الرقم".

ويتبقى لرونالدو، الذي عاد إلى يونايتد قبل عام من يوفنتوس، عام واحد في عقده مع النادي الإنجليزي.

وتصدر رونالدو هدافي يونايتد الموسم الماضي برصيد 24 هدفا في جميع المسابقات لكنه تعرض لانتقادات من قبل تن هاج بعد مغادرته مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد أمام رايو فايكانو قبل نهايتها بعد استبداله بين الشوطين.

ولم يتأهل يونايتد لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعدما احتل المركز السادس في الدوري الممتاز ويعاني من بداية كارثية للموسم الجديد حيث خسر أول مباراتين ليتذيل الترتيب.

وسيستضيف ليفربول يوم الاثنين.

وانتقد غاري نيفيل لاعب يونايتد السابق النادي بشدة بعد هزيمة منكرة يوم السبت 4-صفر أمام برنتفورد ودعا رونالدو إلى توضيح موقفه.

وقال نيفيل في تغريدة على تويتر "لماذا يتعين على أعظم لاعب في كل العصور (في رأيي) الانتظار لمدة أسبوعين ليبلغ جماهير مانشستر يونايتد بالحقيقة؟

"قف الآن وتحدث. النادي في أزمة ويحتاج إلى قادة".