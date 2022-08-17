وكالة: تحركات الأمم المتحدة لعزل روسيا تفتر بعد نحو 6 أشهر من بدء الحرب

في إحدى ليالي يونيو-حزيران وتحت ثريات مقر البعثة الروسية في الأمم المتحدة في نيويورك، حضر عشرات من السفراء لدى المنظمة الدولية من إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وآسيا حفلاً مخصصاً للاحتفال باليوم الوطني لروسيا.

كان ذلك بعد أقل من أربعة أشهر على غزو قواتها جارتها أوكرانيا.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للضيوف "نشكركم جميعاً على دعمكم وموقفكم النابع عن مبادئ ضد ما يسمى بالحملة الصليبية على روسيا"، وذلك بعد اتهام دول لم يسمها بمحاولة "إلغاء" روسيا وثقافتها.

وحشد السفراء الحاضرين، أوضح الصعوبات التي تواجه الدبلوماسيين الغربيين في محاولة الحفاظ على التصميم الدولي لعزل روسيا دبلوماسياً بعد موجة استنكار أولية من الأمم المتحدة لمهاجمتها أوكرانيا.

"معاقبة روسيا صارت أصعب"

خوفاً من الإحباط والقلق بين بعض البلدان من أن الحرب تستحوذ على كثير من الاهتمام العالمي بعد مرور ستة أشهر تقريباً على بدايتها، مع عدم وجود احتمال أن تتمكن الأمم المتحدة من وضع حد لها، يعترف الدبلوماسيون الغربيون بأن قدراتهم محدودة في كيفية استهداف روسيا بشكل أكبر من مجرد عقد اجتماعات.

وقال ريتشارد جوان مدير الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية المستقلة "مع استمرار الحرب، أصبح من الصعب إيجاد طرق ذات معنى لمعاقبة روسيا".

وأشار دبلوماسيون ومراقبون إلى أنه في بعض الحالات، تنأى الدول الغربية بنفسها عن بعض التحركات المحددة خوفاً من الدعم الضعيف، إذ يشير ارتفاع حالات الامتناع عن التصويت إلى تنامي عدم الرغبة في معارضة موسكو علناً.

وقال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي بحث خطة في يونيو-حزيران لتعيين خبير أممي للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا، لكنه جمد الفكرة بسبب مخاوف من أن يعارضها ما يقرب من نصف أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمكون من 47 دولة في جنيف.

وقال أولاف فينتسك، مدير مكتب جنيف في مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، "الدول تتساءل.. هل من الحكمة حقاً أن تكون من بين أولئك الذين هزموا روسيا".

أزياء وشوكولاتة

تقول البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في جنيف إن الدول الغربية "تعلم جيداً أنه من المستحيل عزل روسيا لأنها قوة عالمية".

ولم تمتد العزلة الدبلوماسية لتشمل اقتراعاً سرياً في جنيف لاختيار أفضل "زي وطني" في حفل استقبال في يونيو-حزيران. وفازت دبلوماسية روسية وأظهر مقطع فيديو لها حصولها على صندوق من الشوكولاتة. وانسحب الوفد الأوكراني.

وبصفتها إحدى الدول التي تملك حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة، يمكن لروسيا أن تحمي نفسها من إجراءات جوهرية مثل العقوبات، لكنها شنت أيضاً حملة لإضعاف الدعم للتحركات الدبلوماسية الغربية في أماكن أخرى.

وقبل تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 دولة في أبريل-نيسان على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، حذرت موسكو الدول من أن التصويت بنعم أو الامتناع عن التصويت سيعتبر "غير ودي" مع ما يترتب على ذلك من عواقب على العلاقات بينها وبين تلك الدول.

ونجحت الخطوة التي قادتها الولايات المتحدة، إذ حصلت على 93 صوتا مؤيداً، مقابل 24 صوتاً وامتناع 58 عن التصويت.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد إن روسيا تمكنت من التأثير على بعض الدول عن طريق "رواية خاطئة" مفادها أن العقوبات الغربية هي المسؤولة عن أزمة الغذاء العالمية التي أذكتها الحرب التي شنتها موسكو، لكنها قالت إن ذلك لم يترجم إلى دعم أكبر لروسيا.

وأضافت أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي في يوليو تموز "امتنعت أكثر من 17 دولة أفريقية عن التصويت خوفا من تكتيكات الترويع الروسية ضدها. لذلك علينا أن ندرك ذلك".

خطوط حمراء

خلال أسبوع من الغزو الروسي لأوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير-شباط، صوت نحو ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة في الأمم المتحدة لصالح توبيخ روسيا ومطالبتها بسحب قواتها.

وبعد ثلاثة أسابيع، أدانت مرة أخرى روسيا بأغلبية ساحقة لتسببها في أوضاع إنسانية "مزرية".

وقال دبلوماسي آسيوي كبير، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، إن "الدعم سيتضاءل لأن قرارات شهر مارس-آذار تمثل نقطة بارزة، وليست هناك أي رغبة في اتخاذ مزيد من الإجراءات ما لم يجر تجاوز الخطوط الحمراء".

ويرى بعض الدبلوماسيين أن مثل هذه الخطوط الحمراء يمكن أن تكون هجوماً بأسلحة نووية أو كيميائية أو قتلى مدنيين على نطاق واسع أو ضم الأراضي الأوكرانية.

وحققت الدول الغربية نجاحاً في التركيز على انتخابات الهيئات التابعة للأمم المتحدة. وللمرة الأولى منذ إنشاء منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في عام 1946 تفشل روسيا في الفوز بإعادة انتخابها لعضوية المجلس في أبريل-نيسان، كما فشلت في شغل مقاعد في هيئات أخرى.

إلا أنه وفي منظمة الصحة العالمية في مايو-أيار لم تشارك نحو 30 دولة، نصفها من أفريقيا، في تصويت على قرار يتعلق بأوكرانيا.

وقال دبلوماسي أفريقي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "الأكثر إثارة للحيرة بالنسبة لنا هو فكرة أن صراعا كهذا يتم تشجيعه في الأساس على أن يستمر لأجل غير مسمى"، مشيرا إلى إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا وعدم وجود محادثات حقيقية لإنهاء الصراع سلميا.

وناشدت أوكرانيا طرد روسيا من الأمم المتحدة، لكن اتخاذ خطوة غير مسبوقة كهذه يتطلب توصية من مجلس الأمن، وهو ما يمكن لروسيا أن تعرقله، ثم تصويتا في الجمعية العامة.

وقد يكون هناك خيار آخر يتمثل في إلغاء أوراق اعتماد ممثلي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن ذلك سيحتاج إلى دعم من الأغلبية على الأقل في الجمعية العامة.