ما حقيقة توقيع روسيا وتركيا اتفاقا لشراء أنقرة دفعة ثانية من منظومة الدفاع الصاروخي إس-400؟

قال مسؤول تركي إن العقد الأصلي الذي وقعته أنقرة مع موسكو لشراء منظومة الدفاع الجوي الصاروخية إس-400 يشمل دفعتين، مضيفا أنه لا توجد اتفاقات جديدة، وذلك في أعقاب نشر تقارير عن اتفاق لبيع دفعة ثانية من هذه المنظومة الروسية.

وقال المسؤول الدفاعي التركي "شراء الدفعة الثانية كان ضمن الخطة الأصلية والعقد ذي الصلة" وأضاف أن "العملية مستمرة، ولا توجد هناك اتفاقات جديدة".

وجاء في تقارير إخبارية أن روسيا وتركيا وقعتا عقدا لتوريد دفعة ثانية من أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية إس-400 إلى أنقرة، حسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء عن رئيس هيئة التعاون العسكري الروسية يوم الثلاثاء.

وأثارت تركيا غضب الولايات المتحدة عندما اشترت هذه المنظومة الروسية لأول مرة في عام 2020 وفرضت عقوبات على مسؤولي الدفاع الأتراك ردا على ذلك.