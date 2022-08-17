شاهد: فرنسا تستقبل سلسلة من العواصف الرعدية الشديدة بعد أسابيع من الجفاف

تستعد فرنسا الأربعاء لهبوب عواصف رعدية شديدة بعد أشهر من الجفاف ما من شأنه ان يتسبب في فيضانات في مناطق عديدة.

وأعلنت هيئات الأرصاد عن حال التأهب في 13 منطقة، يقع العديد منها على سواحل المتوسط وفي منطقة ليون (وسط شرق) والنورماندي ( شمال غرب) وعلى السواحل الشمالية بالقرب من بلجيكا.

وحذرت هيئة الأرصاد الوطنية من "أمطار رعدية يصل منسوبها بين أربعين وستين ملليمترا في وقت وجيز" على سواحل النورماندي و با دو كاليه.

وقالت طواقم الإغاثة لوكالة فرانس برس إنه ليل الثلاثاء الأربعاء الفائت ضربت العاصفة الرعدية السابقة منطقة الجنوب الشرقي بدون تسجيل أضرار.

ولن تتمكن التربة التي تصلبت بفعل الجفاف الذي يضرب فرنسا هذا الصيف، من امتصاص كل كميات الأمطار ما يسهل حدوث فيضانات مفاجئة.

ولم تتسبب الأمطار في الوقت الراهن في سقوط ضحايا، ولكنها أحدثت اضطرابات في حركة التنقل وخصوصا في العاصمة باريس حيث غمرت المياه العديد من محطات المترو التي أغلقت.