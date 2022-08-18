مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات جراء عواصف رعدية شديدة في جزيرة كورسيكا

أعلنت السلطات المحلية في جزيرة كورسيكا الفرنسية، مقتل 3 أشخاص، وإصابة 12 آخرين على الأقل إثر عواصف رعدية عنيفة.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية، على أن سرعة الرياح تجاوزت فيها 220 كيلومترًا في الساعة، كما انقطعت الكهرباء عن نحو 45 ألف منزل في الجزيرة بسبب العواصف القوية.

وقالت الهيئة البحرية للبحر الأبيض المتوسط، أن هناك حوالي 60 عملية إنقاذ جارية على طول الساحل الغربي لجزيرة "كورسيكا" لمساعدة السفن.

وأضافت وكالة الأرصاد الجوية ان الجزيرة سجلت نسبة أمطار في بضع ساعات أكثر من الأمطار التي هطلت بالأشهر القليلة الماضية مجتمعة.