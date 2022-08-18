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فرنسا

مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات جراء عواصف رعدية شديدة في جزيرة كورسيكا

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بقلم:  يورونيوز
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صاعقة برق خلال عاصفة فوق وادي تارافو، في جزيرة كورسيكا الفرنسية على البحر المتوسط
صاعقة برق خلال عاصفة فوق وادي تارافو، في جزيرة كورسيكا الفرنسية على البحر المتوسط   -   حقوق النشر  PASCAL POCHARD-CASABIANCA/AFP or licensors

أعلنت السلطات المحلية في جزيرة كورسيكا الفرنسية، مقتل 3 أشخاص، وإصابة 12 آخرين على الأقل إثر عواصف رعدية عنيفة.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية، على أن سرعة الرياح تجاوزت فيها 220 كيلومترًا في الساعة، كما انقطعت الكهرباء عن نحو 45 ألف منزل في الجزيرة بسبب العواصف القوية.

وقالت الهيئة البحرية للبحر الأبيض المتوسط، أن هناك حوالي 60 عملية إنقاذ جارية على طول الساحل الغربي لجزيرة "كورسيكا" لمساعدة السفن.

وأضافت وكالة الأرصاد الجوية ان الجزيرة سجلت نسبة أمطار في بضع ساعات أكثر من الأمطار التي هطلت بالأشهر القليلة الماضية مجتمعة.

المصادر الإضافية • وكالات