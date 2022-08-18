بطولة سينسناتي المفتوحة: خسارة نادال في أول مباراة له منذ الإصابة في ويمبلدون

خسر رافائيل نادال 7-6 و4-6 و6-3 أمام بورنا تشوريتش في بطولة سينسناتي المفتوحة للتنس ليل الأربعاء في أول مباراة للاعب الإسباني منذ انسحابه من قبل نهائي ويمبلدون للإصابة، لتتعرض استعداداته لبطولة أمريكا المفتوحة لضربة كبيرة.

وكان الحائز على 22 لقبا كبيرا يأمل في خوض أكثر عدد ممكن من المباريات بعد عودته من إصابة في البطن لكن هزيمته أمام اللاعب الكرواتي تعني أنه سيتوجه إلى فلاشينغ ميدوز بدون المشاركة في ما يكفي من مباريات رسمية.

وشق تيلور فريتز طريقه للدور الثالث بعد فوزه 6-3 و6-2 على الأسترالي نيك كيريوس.

وفي مواجهة بريطانية خالصة انتفض المصنف التاسع كاميرون نوري ليهزم المصنف الأول عالميا سابقا آندي موراي 3-6 و6-3 و6-4.

وبعد تأخير دام ساعة بسبب الأمطار تفوق تشوريتش، الذي عاد إلى المنافسات في مارس بعد غياب طويل بسبب جراحة في الكتف، في الشوط الفاصل ليفوز بالمجموعة الأولى بعدما أنقذ كل منهما نقطتين للفوز بالمجموعة.

ومع مساندة الجماهير لنادال، عاد اللاعب البالغ عمره 36 عاما إلى المباراة عندما كسر إرسال المصنف 12 عالميا سابقا في منتصف المجموعة الثانية ليفرض على منافسه خوض مجموعة فاصلة.

لكن تشوريتش، المصنف 152 حاليا، كسر إرسال منافسه الأعسر ليتقدم 4-2 وبعدها حجر مقعده في الدور الثالث بضربة أمامية في أول نقطة للفوز بالمباراة بعد ساعتين و51 دقيقة.

وقال تشوريتش بعد فوزه على نادال المصنف الثالث عالميا، الذي فاز بلقبي أستراليا وفرنسا المفتوحة في موسم ابتلى خلاله بالإصابات، "إنه أمر مميز للغاية.

"كنت بصراحة أتطلع فقط لخوض هذه المباراة لأنني لم أحصل على هذه الفرصة في العامين الماضيين. الآن بعد انتصاري أعتقد أنه نوع من الجنون".

وسيلتقي تشوريتش في الدور المقبل مع إسباني اخر هو روبرتو باوتيستا أجوت الذي تغلب على الأمريكي ماركوس جيرون 6-3 و6-3.

وكانت مفاجأة اليوم من نصيب الأمريكي المشارك ببطاقة دعوة بن شيلتون بعدما واصل اللاعب البالغ عمره 19 عاما مسيرته الرائعة في مشاركته الأولى في بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين بفوزه 6-3 و6-3 على المصنف الخامس عالميا كاسبر رود.

وبعد يوم واحد من فوزه على لورينتسو سونيجو، احتاج شيلتون المصنف 229 إلى 68 دقيقة فقط ليتغلب على رود ويضرب موعدا مع نوري في الدور الثالث.

وفي مباراة بين لاعبين من أصحاب ضربات الإرسال القوية، تفوق المصنف الأمريكي الأول حيث أرسل 16 ضربة إرسال ساحقة ضد كيريوس الذي لم يكن موفقا وأطلق سبعة إرسالات ساحقة فقط مقابل ستة أخطاء مزدوجة في ضربات الإرسال.

واحتاج فريتز المصنف 11 إلى 51 دقيقة فقط ليلحق بالأسترالي كيريوس خسارته الثانية منذ هزيمته أمام نوفاك ديوكوفيتش في نهائي ويمبلدون.

وهيمن فريتز على الإرسال لدرجة أن كيريوس لم يستطع الحصول على فرصة واحدة لكسر إرسال منافسه الأمريكي طوال المباراة بينما استغل فريتز البالغ من العمر 24 عاما ثلاث من سبع فرص سنحت له لكسر إرسال منافسه.

وقال فريتز "إنه شعور رائع أن يكون أدائي متسقا اليوم. هذه النوعية من المباريات التي كنت أحتاجها حقا لمنحني الكثير من الثقة قبل المباراة المقبلة والمشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة".

وسيلتقي فريتز مع الروسي أندري روبليف المصنف السادس الذي انتصر 6-7 و7-6 و6-2 على الإيطالي فابيو فونيني.

وتأهل اليوناني ستيفانوس تيتيباس المصنف الرابع للدور الثالث بفوزه 6-3 و6-4 على الصربي فيليب كراينوفيتش بينما خسر البولندي هوبرت هوركاتش المصنف الثامن، وصيف بطل مونتريال يوم الأحد الماضي، أمام زميله في الزوجي الأمريكي جون إيسنر 7-6 و6-7 و6-2.

وكان يوما جيدا لكندا حيث انتصر كل من المصنف السابع فليكس أوجيه-ألياسيم ودينيس شابوفالوف.

وتغلب أوجيه-ألياسيم على الأسترالي أليكس دي ميناور 6-3 و6-2 بينما انتصر شابوفالوف 3-6 و6-4 و6-3 على الأمريكي المتألق تومي بول ليحقق انتصارين متتاليين لأول مرة منذ مايو ايار.

وسيلتقي شابوفالوف مع المصنف الأول عالميا دانييل ميدفيديف بينما سيلعب أوجيه-ألياسيم مع الإيطالي يانيك سينر.