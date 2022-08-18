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نيوزيلندة

العثورعلى بقايا بشرية لطفلين داخل حقائب بيعت في مزاد في نيوزيلندا

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بقلم:  يورونيوز
حقائب قديمة في متحف مارينفيلدي للاجئين في برلين، ألمانيا.
حقائب قديمة في متحف مارينفيلدي للاجئين في برلين، ألمانيا.   -   حقوق النشر  JOHN MACDOUGALL/AFP

عُثِر على بقايا بشرية تعود لطفلين في سن المرحلة المدرسية الابتدائية، في حقائب تم شراؤها خلال مزاد بمستودع في مدينة أوكلاند النيوزيلندية، وفق ما أفادت الشرطة الخميس.

ورجّح المفتش توفيلاو فامانويا فايلوا أن تكون جثتا الطفلين محفوظتين منذ سنوات، مشيراً إلى أنهما في سن تراوح بين خمس سنوات وعشر.

وعثرت العائلة التي اشترت هذه الحقائب القديمة بعد تفريغها في منزلهم.

وبدأت الشرطة تحقيقا في وقوع جريمة قتل، لكنها لا تزال تبحث عن هوية هذه الرفات البشرية.

المصادر الإضافية • أ ف ب