العثورعلى بقايا بشرية لطفلين داخل حقائب بيعت في مزاد في نيوزيلندا

عُثِر على بقايا بشرية تعود لطفلين في سن المرحلة المدرسية الابتدائية، في حقائب تم شراؤها خلال مزاد بمستودع في مدينة أوكلاند النيوزيلندية، وفق ما أفادت الشرطة الخميس.

ورجّح المفتش توفيلاو فامانويا فايلوا أن تكون جثتا الطفلين محفوظتين منذ سنوات، مشيراً إلى أنهما في سن تراوح بين خمس سنوات وعشر.

وعثرت العائلة التي اشترت هذه الحقائب القديمة بعد تفريغها في منزلهم.

وبدأت الشرطة تحقيقا في وقوع جريمة قتل، لكنها لا تزال تبحث عن هوية هذه الرفات البشرية.