جنوح عشرات الحيتان الطيارة على أحد سواحل نيوزيلندا

استنفرت السلطات النيوزيلندية لمحاولة إنقاذ العشرات من الحيتان الطيارة، العالقة على شريط ساحلي في أقصى شمال الجزيرة الجنوبية، وهو المكان الذي غالباً ما تجنح إليه مجموعات من هذه الحيتان.

وأعلنت وزارة حفظ التنوع الحيوي العثور على 49 من هذه الثدييات صباح الاثنين في فارويل سبيت، وهو شريط رملي يقع على بعد 90 كيلومتراً شمال مدينة نيلسون.

ونفق ما لا يقل عن تسعة حيتان طيارة فيما يواصل نحو 60 شخصاً العمل على إنقاذ الحيتان الأخرى، وإبقائها على قيد الحياة على أمل أن تتمكن من العودة إلى البحر بفعل المدّ. وقال ناطق باسم الوزارة: "إن خبراء في الثدييات البحرية سيشاركون في عمليات إعادة تعويم الحيتان ورعايتها على الشاطئ، وسيحاولون توفير جو من الرطوبة لها".

ويمتد شريط فارويل سبيت الرملي على مسافة 26 كيلومتراً، انطلاقاً من خليج غولدن باي. وشهدت المنطقة نحو عشر حالات جنوح جماعي للحيتان الطيارة على مدار الأعوام الخمسة عشر الأخيرة. وفي شباط/فبراير 2017 ، تقطعت السبل بنحو 700 من هذه الثدييات في فارويل سبيت، ما أدى إلى نفوق حوالى 250 منها.

ولا تعرف الأسباب المحددة لهذه الحالات إن كانت ناجمة عن أمراض أو عن خلل في أنظمة التوجيه لدى هذه الحيوانات، أو كانت بفعل سوء الأحوال الجوية، أو كانت ملاحقة من حيوان مفترس.