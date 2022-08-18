شاهد: قصف روسي على حيّ سكني في خاركيف يؤدي إلى مقتل 7 أشخاص على الأقل

أدت ضربة روسية على حيّ سكني في مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل، فيما لا تزال جهود البحث والإنقاذ مستمرة.

وكان أوليه سينيهوبوف، حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية، قال مساء الأربعاء إن إن قصفاً روسياً يوم الأربعاء على حي سكني في المنطقة، أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 16 آخرين.

وقال سينيهوبوف على تلغرام "للأسف، ارتفع عدد القتلى والجرحى في قصف منطقة سالتيفكا إلى ستة قتلى و 16 جريحاً".

وندد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالهجوم خلال كلمة ألقاها عبر الفيديو، وقال إن الضربة استهدفت المدنيين "بلا مبرر وهي تظهر قلة حيلة المعتدي. لا يمكننا أن نغفر ذلك. سوف ننتقم".

وصباح الخميس قال مسؤولون أوكرانيون إن قصفاً روسياً استهدف مرة ثانية المدينة خلال ساعات الفجر الأولى، ما أدى إلى سقوط قتيل وإصابة 18 بجروح.