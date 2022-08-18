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سلوفاكيا

استطلاع في سلوفاكيا: نصف المشاركين لا يؤيدون بيع مقاتلات من طراز "ميغ-29" إلى أوكرانيا

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بقلم:  يورونيوز
طائرة مقاتلة من طراز ميغ 29 في قاعدة فاسيلكوف الجوية خارج كييف، أوكرانيا.
طائرة مقاتلة من طراز ميغ 29 في قاعدة فاسيلكوف الجوية خارج كييف، أوكرانيا.   -   حقوق النشر  Efrem Lukatsky/Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.

كشفت نتائج استطلاع رأي لمؤسسة غلوبسك أن أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع لا يؤيدون بيع سلوفاكيا أسطولا من الطائرات المقاتلة لمساعدة أوكرانيا.

وقالت مؤسسة غلوبسك مقرها براتيسلافا أنه على الرغم من أن 62٪ من المشاركين في الاستطلاع ينظرون إلى روسيا كتهديد، يرى 37٪ منهم أن موسكو أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لسلوفاكيا.

ويرغب ياروسلاف ناد، وزير الدفاع السلوفاكي تقديم عدد غير محدد من مقاتلات من طراز "ميغ-29" إلى أوكرانيا في أيلول/سبتمبر، مقابل 300 مليون يورو.

وقال وزير الدفاع في مؤتمر صحفي: " تبذل روسيا قصارى جهدها لتغيير موقف السكان ومنع التبرع بمزيد من المعدات العسكرية لأوكرانيا، لكن قررت الحكومة الاستمرار بذلك لأننا بحاجة إلى مساعدة الأوكرانيين فهم يستحقون ذلك ... نفهم جيدا ما يعنيه الاحتلال".