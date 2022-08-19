عاصفة عنيفة في النمسا تخلف خمسة قتلى بينهم طفلتان

لقي خمسة أشخاص مصرعهم في النمسا بعد عواصف عنيفة ضربت الدولة الواقعة في جبال الألب.

بين هؤلاء الضحايا الخمسة، قتلت طفلتان، 4 و8 أعوام، بعد سقوط أشجار بسبب رياح عنيفة مفاجئة في وقت متأخر الخميس في بحيرة في وادي لافانت بالقرب من مدينة غراتس الجنوبية.

وقال مسؤولون إن 13 شخصا أصيبوا، اثنان منهم في حالة خطرة. وكثير من الضحايا كانوا في زيارة إلى المنطقة السياحية الشهيرة خلال الإجازة الصيفية.

ووصف الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين وفاة الأطفال بأنها "مأساة لا يمكن فهمها". وقال عمدة بلدة فولفسبيرغ المجاورة، هانيس بريموس، إن المنطقة تبدو "وكأنها ساحة معركة".

في ولاية النمسا السفلى، لقيت ثلاث نساء مصرعهن عندما ضرب برق شجرة وتسبب بسقوطها بالقرب من مدينة الألعاب المركزية.

وجاءت الوفيات في نفس الوقت الذي قتلت فيه عواصف شديدة ثمانية أشخاص على الأقل في فرنسا وإيطاليا.