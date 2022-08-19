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النمسا

عاصفة عنيفة في النمسا تخلف خمسة قتلى بينهم طفلتان

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بقلم:  يورونيوز
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آثار العاصفة العنيفة التي ضربت بحيرة سانت أندريه في وادي لافانت بالقرب من كلاغنفورت في النمسا، 18 أغسطس 2022
آثار العاصفة العنيفة التي ضربت بحيرة سانت أندريه في وادي لافانت بالقرب من كلاغنفورت في النمسا، 18 أغسطس 2022   -   حقوق النشر  AFP

لقي خمسة أشخاص مصرعهم في النمسا بعد عواصف عنيفة ضربت الدولة الواقعة في جبال الألب.

بين هؤلاء الضحايا الخمسة، قتلت طفلتان، 4 و8 أعوام، بعد سقوط أشجار بسبب رياح عنيفة مفاجئة في وقت متأخر الخميس في بحيرة في وادي لافانت بالقرب من مدينة غراتس الجنوبية.

وقال مسؤولون إن 13 شخصا أصيبوا، اثنان منهم في حالة خطرة. وكثير من الضحايا كانوا في زيارة إلى المنطقة السياحية الشهيرة خلال الإجازة الصيفية.

ووصف الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين وفاة الأطفال بأنها "مأساة لا يمكن فهمها". وقال عمدة بلدة فولفسبيرغ المجاورة، هانيس بريموس، إن المنطقة تبدو "وكأنها ساحة معركة".

في ولاية النمسا السفلى، لقيت ثلاث نساء مصرعهن عندما ضرب برق شجرة وتسبب بسقوطها بالقرب من مدينة الألعاب المركزية.

وجاءت الوفيات في نفس الوقت الذي قتلت فيه عواصف شديدة ثمانية أشخاص على الأقل في فرنسا وإيطاليا.

المصادر الإضافية • أ ب