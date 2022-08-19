منارة شهيرة في ألمانيا معرضة للانهيار بعد غرق جزء من الرصيف المشيّدة عليه

غرق جزء من رصيف حجري يضم منارة شهيرة في بريمرهافن الألمانية، في ولاية بريمن، بين عشية وضحاها، ما تسبب بميلان البرج البحري عند المدخل الحجري لنهر غيست، وما ينذر بانهيار المنارة بالكامل في ظرف أيام.

وقال رئيس شرطة المياه الإقليمية أوي أولد لراديو بريمن إنه لا يمكن فعل أي شيء لإنقاذ المنارة، مضيفاً: "لسوء الحظ، أعتقد أن البرج سيصبح من الماضي في الأيام المقبلة".

يوم الخميس، منعت السلطات في البداية السفن من دخول النهر من ميناء بريمرهافن بسبب الخطر الذي تشكله المنارة المائلة، إلا أنه أعلن عن السماح لاحقاً للسفن التجارية باستخدام المنطقة المحيطة بالرصيف الغارق.

يعتبر برج المنارة أحد معالم بريمرهافن، ويقع في نهاية رصيف حجري مغلق منذ سنوات عديدة ويحتاج إلى إصلاح منذ فترة طويلة.

تناقش السلطات الآن ما إذا كانت ستفكك المنارة قبل أن تنهار وتبدأ بناء رصيف جديد.