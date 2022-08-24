ما هي القواعد الجديدة التي أقرتها الحكومة الألمانية للحماية من كوفيد خلال فصلي الخريف والشتاء؟

أقرت حكومة المستشار الألماني أولاف شولتز قانونا يضمن استمرار الإجراءات الوقائية الأساسية ضد جائحة فيروس كورونا خلال فصلي الخريف والشتاء حيث من المتوقع حدوث المزيد من الإصابات بالفيروس.

ويأتي إدخال القواعد التي تشمل الالتزام بارتداء كمامات من نوع "إن 95" في جميع الرحلات وأثناء التنقل على متن القطارات والحافلات، وكذلك الطائرات، حيث أثارت صور المستشار ووزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أثناء سفرهما إلى كندا دون ارتداء كمامات انتقادات كبيرة على خلفية المعايير المزدوجة المزعومة.

وحاليا، تعدّ الكمامات إلزامية على متن الطائرات ووسائل النقل العام. وقد أخبر وزير العدل ماركو بوشمان ووزير الصحة كارل لوترباخ وسائل الإعلام أنه تم استيفاء القواعد الخاصة بالوباء والخاصة بالقوات الجوية الألمانية، التي تشغل الرحلات الحكومية، وأن كل شخص على متن الرحلة بما في ذلك رجال الأعمال والصحفيين الألمان قد خضعوا لاختبار فحص الكورونا قبل الصعود إلى الطائرة.

وسبق وأن أوضح وزير العدل توصيات الحكومة بتطبيق نفس القواعد في كل مكان وعلى الجميع. وإضافة للاستخدام الإلزامي للكمامات أثناء السفر لمسافات طويلة، فإن القواعد، التي سيتم تطبيقها من الفاتح أكتوبر-تشرين الأول إلى الـ 7 أبريل-نيسان، ستشمل الإجراءات الوطنية أيضًا ارتداء الأقنعة، واختبارها قبل الوصول إلى المستشفيات ودور رعاية المسنين وباقي المؤسسات التي تضم أشخاصا يعانون المرض أو وضعا صحيا هشا.

علاوة على ذلك، تتمتع ولايات ألمانيا الستة عشر بسلطة اعتماد قواعدها الخاصة اعتمادًا على مدى شدة تأثير الفيروس على مناطقها. يمكن لحكومات الولايات أن تقرر فرض الكمامات على وسائل النقل العام المحلية وفي المدارس للطلاب ابتداء من الصف الخامس وما فوق وخلال المناسبات العامة الداخلية. ولا تزال اللوائح الجديدة بحاجة إلى رفعها إلى البرلمان للموافقة عليها، ومن المتوقع إقرارها من قبل النواب.

هذا وقال وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ‭ ‬يوم الأربعاء إنه يتوقع موجة جديدة من إصابات فيروس كورونا هذا الخريف لكنه استبعد المزيد من عمليات الإغلاق أو تعطيل الدراسة في المدارس.