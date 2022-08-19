الغزو الروسي لأوكرانيا: انفجارات قرب قاعدة جوية روسية في القرم ومساع لتأمين محطة زابوريجيا النووية

ذكرت ثلاثة مصادر محلية أن أربعة انفجارات على الأقل وقعت يوم الخميس في منطقة بالقرب من مطار بيلبيك العسكري الروسي الرئيسي في شمال سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم. وقال مسؤول موال لموسكو إنه لم تقع أضرار جراء ذلك.

وعلى صعيد منفصل ، قال حاكم سيفاستوبول، مشيرا إلى ما وصفه بمعلومات أولية، إن الدفاعات الروسية المضادة للطائرات أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية.

وكتب ميخائيل رازفوغاييف على تطبيق تيليغرام "لم تقع أضرار. لم يصب أحد بسوء".

وأظهرت لقطات مصورة نُشرت على موقع أوكراني ما بدا أنه صاروخ يُطلق في السماء أثناء الليل وأصوات انفجارين على الأقل.

سياسيا، بحث الأمين العام للأمم المتحدة والرئيسان التركي والأوكراني سبل إنهاء الحرب التي بدأتها روسيا وتأمين أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، فيما تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بشن قصف جديد بالقرب من المحطة.

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للصحفيين بعد محادثات في لفيف بأوكرانيا يوم الخميس عن قلق بالغ إزاء الوضع في محطة زابوريجيا النووية ودعا إلى سحب العتاد العسكري والقوات من المحطة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ناقش مع غوتيريش والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاستفادة من المناخ الإيجابي الناجم عن اتفاق تصدير الحبوب لإحياء مفاوضات السلام مع روسيا التي استضافتها إسطنبول في مارس آذار.