الغزو الروسي لأوكرانيا: انفجارات قرب قاعدة جوية روسية في القرم ومساع لتأمين محطة زابوريجيا النووية

الغزو الروسي لأوكرانيا: انفجارات قرب قاعدة جوية روسية في القرم ومساع لتأمين محطة زابوريجيا النوويةمحادثة
ذكرت ثلاثة مصادر محلية أن أربعة انفجارات على الأقل وقعت يوم الخميس في منطقة بالقرب من مطار بيلبيك العسكري الروسي الرئيسي في شمال سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم. وقال مسؤول موال لموسكو إنه لم تقع أضرار جراء ذلك.
وعلى صعيد منفصل ، قال حاكم سيفاستوبول، مشيرا إلى ما وصفه بمعلومات أولية، إن الدفاعات الروسية المضادة للطائرات أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية.
وكتب ميخائيل رازفوغاييف على تطبيق تيليغرام "لم تقع أضرار. لم يصب أحد بسوء".
وأظهرت لقطات مصورة نُشرت على موقع أوكراني ما بدا أنه صاروخ يُطلق في السماء أثناء الليل وأصوات انفجارين على الأقل.
سياسيا، بحث الأمين العام للأمم المتحدة والرئيسان التركي والأوكراني سبل إنهاء الحرب التي بدأتها روسيا وتأمين أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، فيما تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بشن قصف جديد بالقرب من المحطة.
وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للصحفيين بعد محادثات في لفيف بأوكرانيا يوم الخميس عن قلق بالغ إزاء الوضع في محطة زابوريجيا النووية ودعا إلى سحب العتاد العسكري والقوات من المحطة.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ناقش مع غوتيريش والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاستفادة من المناخ الإيجابي الناجم عن اتفاق تصدير الحبوب لإحياء مفاوضات السلام مع روسيا التي استضافتها إسطنبول في مارس آذار.
بريطانيا: روسيا تقصف خاركيف لمنع أوكرانيا من استخدام القوات في أماكن أخرى
قالت وزارة الدفاع البريطانية يوم الجمعة إن روسيا تواصل قصفها المستمر على جبهة خاركيف الشمالية الشرقية لتشتيت القوات الأوكرانية ومنعها من شن هجمات مضادة في مناطق أخرى.
وذكرت الوزارة في نشرة استخباراتية يومية إن مدينة خاركيف الواقعة على بعد نحو 15 كيلومترا من الخطوط الأمامية الروسية تعرضت للقصف بشكل مستمر منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا إذ تقع في مرمى معظم المدفعية الروسية.
وقال مسؤول إقليمي أوكراني إن 17 شخصا قتلوا وأصيب 42 آخرون في هجومين روسيين في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، يومي الأربعاء والخميس.
مدير للمخابرات البريطانية يقول إن بوتين يخسر حرب المعلومات في أوكرانيا
قال رئيس مركز الاتصالات الحكومية، وهو جهاز مخابرات بريطاني، يوم الجمعة إن روسيا فشلت في تحقيق انتصارات على أوكرانيا في الفضاء الإلكتروني بعد مرور ستة أشهر تقريبا منذ غزوها جارتها.
وكتب رئيس الجهاز جيريمي فليمنغ في مقال افتتاحي بصحيفة الإكونومست، أن كلا البلدين يستخدم قدراته الإلكترونية خلال الحرب.
وتابع فليمنغ "حتى الآن، خسر الرئيس بوتين حرب المعلومات بشكل شامل في أوكرانيا وفي الغرب. وعلى الرغم من أن هذا سبب يدعو للاحتفال، لا ينبغي أن نهون من التأثير الذي تحدثه المعلومات المضللة الروسية في أماكن أخرى من العالم".
وأضاف "تماما كما حدث مع غزوها البري، يبدو أن خطط روسيا الأولية بالنسبة للإنترنت لم تحقق أهدافها. كان استخدام الدولة للأدوات الإلكترونية الهجومية غير مسؤول وعشوائي".
وقال فليمنغ إن روسيا نشرت برنامج (ويسبر جيت)، وهو من البرمجيات الخبيثة، لتدمير وتشويه أنظمة الحكومة الأوكرانية.
انفجارات وقعت قرب قاعدة جوية روسية في القرم وموسكو تنفي وقوع أضرار
ذكرت ثلاثة مصادر محلية أن أربعة انفجارات على الأقل وقعت يوم الخميس في منطقة بالقرب من مطار بيلبيك العسكري الروسي الرئيسي في شمال سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم. وقال مسؤول موال لموسكو إنه لم تقع أضرار جراء ذلك.
وعلى صعيد منفصل ، قال حاكم سيفاستوبول، مشيرا إلى ما وصفه بمعلومات أولية، إن الدفاعات الروسية المضادة للطائرات أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية.
وكتب ميخائيل رازفوجاييف على تطبيق تيليجرام "لم تقع أضرار. لم يصب أحد بسوء".
وأظهرت لقطات مصورة نُشرت على موقع أوكراني ما بدا أنه صاروخ يُطلق في السماء أثناء الليل وأصوات انفجارين على الأقل.
ولم يتسن لرويترز التحقق على الفور من صحة اللقطات.
زعيما أوكرانيا والأمم المتحدة يسعيان لتأمين محطة زابوريجيا النووية
بحث الأمين العام للأمم المتحدة والرئيسان التركي والأوكراني سبل إنهاء الحرب التي بدأتها روسيا وتأمين أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، فيما تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بشن قصف جديد بالقرب من المحطة.
وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للصحفيين بعد محادثات في لفيف بأوكرانيا يوم الخميس عن قلق بالغ إزاء الوضع في محطة زابوريجيا النووية ودعا إلى سحب العتاد العسكري والقوات من المحطة.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ناقش مع غوتيريش والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاستفادة من المناخ الإيجابي الناجم عن اتفاق تصدير الحبوب لإحياء مفاوضات السلام مع روسيا التي استضافتها إسطنبول في مارس آذار.
وفي اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا، توصلت موسكو وكييف في يوليو تموز إلى اتفاق ترفع روسيا بموجبه الحصار عن شحنات الحبوب الأوكرانية. واستؤنفت الصادرات بالفعل في بداية أغسطس آب.
وحافظت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، على علاقات جيدة مع روسيا، شريكها التجاري المهم، وسعت إلى التوسط لإنهاء الصراع الذي بدأ قبل ستة أشهر تقريبا عندما غزت القوات الروسية أوكرانيا المجاورة.
وقال أردوغان "أنا شخصيا لا أزال أعتقد أن الحرب ستنتهي في نهاية المطاف على طاولة المفاوضات. السيد زيلينسكي والسيد غوتيريش لديهما الرأي نفسه في هذا الصدد".
ولم يصدر تعليق على الفور من موسكو.