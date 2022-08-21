الغزو الروسي لأوكرانيا: اعتقال روسيين وأوكراني خلال محاولتهم دخول منشأة عسكرية في ألبانيا

أعلنت وزارة الدفاع الألبانية مساء السبت اعتقال رجلين روسيين وآخر أوكراني خلال محاولتهم التسلل الى مصنع عسكري، مشيرة الى إصابة جنديين ألبانيين بجروح خلال صدهما محاولة الاختراق.

وقالت الوزارة في بيان إن أحد المشتبه بهم هاجم الحراس بينما كان يسعى لالتقاط صور لمصنع "غرامش" في وسط ألبانيا الذي يستخدم لتفكيك الأسلحة القديمة.

وأضاف البيان أنه "في محاولة منه للهروب، استخدم أحد الروسيين البالغ 24 عاما رذاذا يشل الأعصاب ضد حارسي الأمن"، قبل أن يتم القبض عليه.

كما تم القبض على اثنين آخرين من المشتبه بهم، وهما مواطن روسي يبلغ 33 عاما وآخر أوكراني.

وأشار البيان الى أن الجنديين الألبانيين المصابين نُقلا إلى مستشفى في تيرانا لمعالجتهما من جروح في العين.

وقال رئيس الوزراء الألباني ايدي راما إن الرجال الثلاثة "يشتبه في قيامهم بالتجسس".

ووصل الى مكان الحادث عناصر من الشرطة العسكرية وأجهزة المخابرات ومكافحة الإرهاب الألبانية للمشاركة في التحقيق.

وألبانيا عضو في حلف شمال الأطلسي منذ عام 2009.

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