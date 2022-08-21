الغزو الروسي لأوكرانيا: اعتقال روسيين وأوكراني خلال محاولتهم دخول منشأة عسكرية في ألبانيا

الغزو الروسي لأوكرانيا: اعتقال روسيين وأوكراني خلال محاولتهم دخول منشأة عسكرية في ألبانيامحادثة
أعلنت وزارة الدفاع الألبانية مساء السبت اعتقال رجلين روسيين وآخر أوكراني خلال محاولتهم التسلل الى مصنع عسكري، مشيرة الى إصابة جنديين ألبانيين بجروح خلال صدهما محاولة الاختراق.
وقالت الوزارة في بيان إن أحد المشتبه بهم هاجم الحراس بينما كان يسعى لالتقاط صور لمصنع "غرامش" في وسط ألبانيا الذي يستخدم لتفكيك الأسلحة القديمة.
وأضاف البيان أنه "في محاولة منه للهروب، استخدم أحد الروسيين البالغ 24 عاما رذاذا يشل الأعصاب ضد حارسي الأمن"، قبل أن يتم القبض عليه.
كما تم القبض على اثنين آخرين من المشتبه بهم، وهما مواطن روسي يبلغ 33 عاما وآخر أوكراني.
وأشار البيان الى أن الجنديين الألبانيين المصابين نُقلا إلى مستشفى في تيرانا لمعالجتهما من جروح في العين.
وقال رئيس الوزراء الألباني ايدي راما إن الرجال الثلاثة "يشتبه في قيامهم بالتجسس".
ووصل الى مكان الحادث عناصر من الشرطة العسكرية وأجهزة المخابرات ومكافحة الإرهاب الألبانية للمشاركة في التحقيق.
وألبانيا عضو في حلف شمال الأطلسي منذ عام 2009.
آخر التطورات بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا
وزارة الدفاع التركية: أربع سفن أخرى تغادر أوكرانيا
قالت وزارة الدفاع التركية يوم الأحد إن أربع سفن أخرى تحمل مواد غذائية غادرت موانئ أوكرانيا.
وبذلك يصل العدد الإجمالي للسفن التي غادرت موانئ أوكرانيا على البحر الأسود بموجب اتفاق لتصدير الحبوب بوساطة الأمم المتحدة إلى 31.
سفيرة أوكرانيا لدى إيرلندا تشدد على أن بلدها "شريك جدير بالثقة" في اتفاقية تصدير الحبوب
قالت سفيرة أوكرانيا في دبلن السبت إن بلدها أثبت أنه شريك جدير بالثقة في الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة وأتاح تصدير الحبوب، مع وصول شحنة منها إلى ميناء فوينس في جنوب إيرلندا.
ووصلت السفينة "نافيستار" التي ترفع علم بنما والمحمّلة 33 ألف طن من الحبوب، إلى إيرلندا بعدما كانت قد أبحرت قبل أسبوعين من ميناء أوديسا الرئيسي في جنوب أوكرانيا.
والشحنة هي من أولى الشحنات التي غادرت أوكرانيا بموجب اتفاق أبرم بين كييف وموسكو بوساطة تركيا ورعاية الأمم المتحدة.
وقالت سفيرة أوكرانيا لدى إيرلندا لاريسا غيراسكو في تصريح لوكالة فرانس برس إن بلدها أثبت أنه "شريك جدير بالثقة ومصدّر دولي للحبوب يمكن الاعتماد عليه".
وأشارت إلى أن استمرار تصدير الشحنات في المستقبل أمر "يتوقف على روسيا وعلى السلوكيات الروسية"، مضيفة "نتوقّع أن تفي روسيا بالتزاماتها المنصوص عليها في مبادرة (تصدير) الحبوب (عبر) البحر الأسود".
في إيرلندا التي تشتهر بلحوم البقر ومشتقات الحليب، أطلقت الحكومة في آذار/مارس خطة بـ12 مليون يورو لزراعة المحاصيل بعد تأثر المزارعين باضطراب سلاسل الإمداد من جراء الحرب الدائرة في أوكرانيا.
وقال فيليب لينش وهو تاجر يتعامل مع شركة "آر.أند.إتش هول" الإيرلندية للحبوب والأعلاف التي اشترت الشحنة، إن وصول السفينة هو "الخطوة الأولى نحو إعادة بعض اليقين إلى سلسلة التوريد الغذائية العالمية في خضم أوضاع لا تزال متقلّبة".
روسيا تتهم أوكرانيا بتسميم بعض جنودها
اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا يوم السبت بتسميم بعض جنودها في الجزء الخاضع لسيطرة روسيا من منطقة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا في أواخر يوليو تموز.
وقال مستشار بوزارة الداخلية الأوكرانية ردا على ذلك إن التسمم المزعوم ربما نجم عن تناول الجنود الروس لحوما معلبة منتهية الصلاحية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن عددا من الجنود الروس نُقلوا إلى مستشفى عسكري مصابين بعلامات تسمم خطير في 31 يوليو تموز. وأظهرت الاختبارات وجود مادة توكسين البوتولينوم ب السامة في أجسادهم.
تسعة جرحى بينهم أربعة أطفال في قصف روسي على جنوب أوكرانيا
أصيب تسعة أوكرانيين بينهم أربعة أطفال السبت في قصف روسي على مدينة فوزنيسينسك القريبة من محطة نووية في منطقة ميكولايف بجنوب البلاد، وفق ما أكد حاكم المنطقة فيتالي كيم.
وكتب كيم على تطبيق تلغرام أن الأطفال تراوح أعمارهم بين ثلاثة وسبعة عشر عاماً "وجميعهم بحالة حرجة"، مؤكداً أن فتاة فقدت إحدى عينيها في الهجوم.
تقع فوزنيسينسك على بعد نحو عشرين كيلومتراً من محطة بريفدينوكراينسك النووية الاوكرانية وعلى بعد نحو 70 كيلومتراً من ميكولايف.
وطال القصف مبنى سكنياً وعدداً من المنازل في فوزنيسينسك التي تضم نحو 30 ألف نسمة، وفق ما قال جهاز خدمة الدولة لحالات الطوارئ على فيسبوك ناشراً صور مبنى مدمر.
"إس أند بي" ترفع تصنيف أوكرانيا من مستوى التخلف الانتقائي عن سداد الديون
انضمت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز" إلى "فيتش" في رفع درجة التصنيف الائتماني لأوكرانيا الجمعة بعدما منحها الدائنون إعفاء لمدة عامين الأسبوع الماضي من تسديد ديونها الخارجية.
وقالت وكالة "إس أند بي غلوبال" (اس اند بي) في بيان إن رفع نقاط الأهلية الائتمانية للديون الخارجية إلى "سي سي سي+" يعكس "التزام الدعم المالي الدولي القوي لأوكرانيا، مصحوبا باحتياطات العملات الأجنبية التي تتضاءل رغم أنها ما زالت مرتفعة نسبيا".
وأضافت "نتيجة ذلك، تبدو المخاطر قريبة الأجل على وضع الحكومة المرتبط بالسيولة وبشكل أوسع، قدرتها على الإيفاء بديونها التجارية، بما في ذلك بالعملات الأجنبية، قابلة للمعالجة".
لكن "إس أند بي" قالت إن القرار يأتي بناء على فرضية مواصلة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تمويل كييف في الأشهر المقبلة.
هجوم بطائرة مسيّرة على مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود
استهدف هجوم السبت مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود في منطقة سيباستوبول دون ان يخلف اصابات، على ما أفاد حاكم المدينة الواقعة في شبه جزيرة القرم ميخائيل رازفوزجايف.
وقال رازفوزجايف في رسالة عبر تطبيق تلغرام، "تم ضرب الطائرة المسيّرة فوق مقر الأسطول وسقطت على السقف واندلعت منها النيران".
ولم يخلف الحادث "أضرارا بالغة" ولا اصابات، وفق ما أفاد الحاكم محمّلا القوات الأوكرانية مسؤولية العملية.
وهذا الهجوم هو الثاني الذي يستهدف مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود في سيباستوبول في أقل من شهر.
وزارة الدفاع التركية تقول إن سفينتي حبوب غادرتا أوكرانيا
قالت وزارة الدفاع التركية يوم السبت إن سفينتين أخريين تنقلان شحنات حبوب غادرتا ميناء تشورنومورسك الأوكراني، مما يرفع العدد الإجمالي للسفن التي غادرت موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود، بموجب اتفاق لتصدير الحبوب بوساطة الأمم المتحدة، إلى 27.
وقال مركز التنسيق المشترك الذي تم إنشاؤه لتأمين الممر الآمن في بيان إن السفينتين زومروت آنا وإم.في أوشن إس، المصرح لهما بالمغادرة في 20 أغسطس آب، تحملان على متنهما 6300 طن من زيت عباد الشمس و25 ألف طن من القمح على الترتيب.
وأفادت هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية يوم السبت بأن ثلاثة موانئ بدأت في تحميل شحنات أغذية على متن سبع سفن لتسليم 66500 طن من القمح والذرة وزيت عباد الشمس للمستهلكين.
وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب بسبب إغلاق الموانئ على البحر الأسود - وهو طريق حيوي للشحن - مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في المواد الغذائية في أفريقيا والشرق الأوسط.
الإليزيه: مكالمة ماكرون مع بوتين لها مبرراتها نظرا للخطر النووي على أوروبا
ال مسؤول في الرئاسة الفرنسية للصحفيين في إفادة إن المحادثة الهاتفية التي أجراها الرئيس إيمانويل ماكرون مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لها مبرراتها نظرا للخطر الجدي على سلامة محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية والتي تشهد عمليات قتالية.
وواجه ماكرون، الذي اتصل ببوتين من قبل في مايو أيار، انتقادات في السابق بسبب حفاظه على المحادثات الدبلوماسية مع بوتين رغم اتخاذه قرار غزو أوكرانيا وممارسات الجيش الروسي التي وصفها مراقبون دوليون بأنها ترقى لمستوى جرائم الحرب.
ووافق الزعيمان خلال المكالمة على الحاجة لإرسال بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمحطة. وأضاف المسؤول في الإليزيه أن بوتين عبر عن استعداده لإعادة النظر في طلب سابق بشأن وجوب وصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لموقع المحطة الأوكرانية عبر الأراضي الروسية.
وتريد أوكرانيا وشركاؤها الغربيون وصول البعثة لموقع المحطة عبر أوكرانيا.