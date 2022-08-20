أمر بتوقيف 64 مسؤولا في الشرطة والجيش في قضية الطلاب المفقودين في المكسيك

أعلنت النيابة العامة للمكسيك أن القضاء أصدر أمرا بتوقيف 64 مسؤولا في الجيش والشرطة لتورطهم المفترض في اختفاء 43 طالبا من مدرسة أيوتزينابا جنوب البلاد في العام 2014 وذلك بعد ساعات على اعتقال النائب العام السابق للبلاد خيسوس موريو كرم في إطار القضية نفسها.

وقالت النيابة العامة إن القرار يشمل عشرين مسؤولا في الجيش و44 ضابط شرطة.

وتتعلق القضية بمجموعة من الطلاب من مدرسة تدريب المعلمين في أيوتزينابا بولاية غيهيرو في الجنوب، توجهت ليل 26 إلى 27 أيلول/سبتمبر، إلى مدينة إيغوالا القريبة من أجل "طلب" حافلات للذهاب إلى مكسيكو من أجل المشاركة في تظاهرة.

وقد كشف التحقيق أن الشرطة اعتقلت 43 شابا منهم في إطار قضية مرتبطة بعصابة تهريب المخدرات "غيهيرو اونيدوس"، ثم أطلقت النار عليهم وأحرقت جثثهم في مكب نفايات لأسباب ما زالت غير واضحة. ولم يتم التعرف على رفات أكثر من ثلاثة منهم.

وقالت "لجنة الحقيقة في أيوتزينابا" التي شكلها الرئيس اندريس لوبيز أوبرادور في تقرير نشر الخميس إن عسكريين يتحملون جزءا من المسؤولية في هذه الحادثة.

وبناء على هذا التقرير اعتقل كرم في منزله في مكسيكو بتهم "إخفاء قسري وتعذيب وجنح ضد إدارة القضاء"، من دون أم يبدي أي مقاومة، حسب النيابة العامة.