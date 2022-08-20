English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
المكسيك

أمر بتوقيف 64 مسؤولا في الشرطة والجيش في قضية الطلاب المفقودين في المكسيك

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
أقارب الطلاب المفقودين خلال مظاهرة للمطالبة بالعدالة ومعرفة مصير أبنائهم
أقارب الطلاب المفقودين خلال مظاهرة للمطالبة بالعدالة ومعرفة مصير أبنائهم   -   حقوق النشر  ALFREDO ESTRELLA/AFP or licensors

أعلنت النيابة العامة للمكسيك أن القضاء أصدر أمرا بتوقيف 64 مسؤولا في الجيش والشرطة لتورطهم المفترض في اختفاء 43 طالبا من مدرسة أيوتزينابا جنوب البلاد في العام 2014 وذلك بعد ساعات على اعتقال النائب العام السابق للبلاد خيسوس موريو كرم في إطار القضية نفسها.

وقالت النيابة العامة إن القرار يشمل عشرين مسؤولا في الجيش و44 ضابط شرطة.

وتتعلق القضية بمجموعة من الطلاب من مدرسة تدريب المعلمين في أيوتزينابا بولاية غيهيرو في الجنوب، توجهت ليل 26 إلى 27 أيلول/سبتمبر، إلى مدينة إيغوالا القريبة من أجل "طلب" حافلات للذهاب إلى مكسيكو من أجل المشاركة في تظاهرة.

وقد كشف التحقيق أن الشرطة اعتقلت 43 شابا منهم في إطار قضية مرتبطة بعصابة تهريب المخدرات "غيهيرو اونيدوس"، ثم أطلقت النار عليهم وأحرقت جثثهم في مكب نفايات لأسباب ما زالت غير واضحة. ولم يتم التعرف على رفات أكثر من ثلاثة منهم.

وقالت "لجنة الحقيقة في أيوتزينابا" التي شكلها الرئيس اندريس لوبيز أوبرادور في تقرير نشر الخميس إن عسكريين يتحملون جزءا من المسؤولية في هذه الحادثة.

وبناء على هذا التقرير اعتقل كرم في منزله في مكسيكو بتهم "إخفاء قسري وتعذيب وجنح ضد إدارة القضاء"، من دون أم يبدي أي مقاومة، حسب النيابة العامة.

المصادر الإضافية • أ ف ب