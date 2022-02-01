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المكسيك

اغتيال صحفي رابع رميا بالرصاص في المكسيك في أقل من شهر

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بقلم:  يورونيوز
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اغتيال صحفي رابع رميا بالرصاص في المكسيك في أقل من شهر
حقوق النشر  euronews

قتل الإثنين صحفي آخر في المكسيك، لترتفع حصيلة "قتل الصحفيين" في البلد الواقع في أمريكا الشمالية إلى أربع في أقل من شهر. وقتل روبرتو توليدو، الصحفي الذي كان يعمل في موقع إلكتروني وعرف بتقديم تقارير عن الفساد الحكومي رميا بالرصاص من طرف ثلاثة مسلحين في موقف للسيارات في مدينة زيتاكوارو، حيث كان يعمل.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الصحفي توليدو قد تلقى تهديدات عديدة بالقتل في الماضي.

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أثارت موجة قتل الصحفيين غير المسبوقة احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ديسمبر- كانون الأول 2018، سجلت المكسيك أكثر من 50 جريمة قتل صحفيين.