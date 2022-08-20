البنتاغون يعلن عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا وبوتين يوافق على إرسال بعثة أممية إلى محطة زابوريجيا

البنتاغون يعلن عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا وبوتين يوافق على إرسال بعثة أممية إلى محطة زابوريجيامحادثة
أعلن البنتاغون الجمعة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة مخصصة لأوكرانيا بقيمة 775 مليون دولار بهدف مساعدة كييف على إحداث تحول في سير المعارك واستعادة الأراضي التي احتلتها القوات الروسية.
واعتبر مسؤول رفيع في البنتاغون في حديث مع الصحافيين أن الغزو الروسي الذي بدأ في 24 شباط/فبراير قد توقف، قائلا إن المساعدات الجديدة تشمل صواريخ دقيقة وأسلحة مضادة للدروع وطائرات استطلاع مسيّرة ومدفعية ومعدات لإزالة الألغام، بما يمكن أن يعزز الهجمات الأوكرانية.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته "أنتم ترون نقصا تاما وكاملا في التقدم الروسي في ساحة المعركة".
وتأتي هذه الحزمة الـ19 من المساعدات منذ بدء الحرب في وقت تُظهر فيه المعارك استخدام القوات الأوكرانية لأسلحة دقيقة موجهة زودها بها الحلفاء بهدف تنفيذ ضربات في مواقع بعيدة خلف خطوط العدو، إضافة الى تدميرها عشرات مستودعات الأسلحة ومراكز القيادة الروسية منذ منتصف حزيران/يونيو.
ومؤخرا تعرض مطار روسي ومنشآت أخرى في عمق شبه جزيرة القرم لأضرار جسيمة، وهذا الأسبوع انفجر مستودع أسلحة على بعد نحو 50 كيلومترا داخل مقاطعة بيلغورود الروسية.
من جهته، وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة على أن ترسل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعثة إلى محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، الأكبر في أوروبا، معبراً عن خشيته من أن يؤدي القصف على المحطة إلى "كارثة واسعة النطاق".
تزامناً طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش روسيا الجمعة خلال زيارة إلى أوكرانيا بعدم قطع محطة زابوريجيا التي تسيطر عليها في جنوب البلاد، عن شبكة الكهرباء الأوكرانية، في وقت تتبادل كييف وموسكو التهم بقصف الموقع.
وفي وقت سابق الجمعة، قالت الشركة المشغّلة للمحطات الأوكرانية "إينيرغواتوم" إنها تخشى مثل هذا السيناريو، مؤكدةً أن الجنود الروس يبحثون عن إمدادات لمولّدات تعمل بالديزل ستُستخدم بعد وقف تشغيل المفاعل وقد فرضوا قيودًا على وصول الموظفين إلى الموقع.
وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحافي على هامش زيارة إلى ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود، إن "الكهرباء في زابوريجيا هي كهرباء أوكرانية بالطبع، ويجب احترام هذا المبدأ".
آخر التطورات بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا
هجوم بطائرة مسيّرة على مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود
استهدف هجوم السبت مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود في منطقة سيباستوبول دون ان يخلف اصابات، على ما أفاد حاكم المدينة الواقعة في شبه جزيرة القرم ميخائيل رازفوزجايف.
وقال رازفوزجايف في رسالة عبر تطبيق تلغرام، "تم ضرب الطائرة المسيّرة فوق مقر الأسطول وسقطت على السقف واندلعت منها النيران".
ولم يخلف الحادث "أضرارا بالغة" ولا اصابات، وفق ما أفاد الحاكم محمّلا القوات الأوكرانية مسؤولية العملية.
وهذا الهجوم هو الثاني الذي يستهدف مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود في سيباستوبول في أقل من شهر.
وزارة الدفاع التركية تقول إن سفينتي حبوب غادرتا أوكرانيا
قالت وزارة الدفاع التركية يوم السبت إن سفينتين أخريين تنقلان شحنات حبوب غادرتا ميناء تشورنومورسك الأوكراني، مما يرفع العدد الإجمالي للسفن التي غادرت موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود، بموجب اتفاق لتصدير الحبوب بوساطة الأمم المتحدة، إلى 27.
وقال مركز التنسيق المشترك الذي تم إنشاؤه لتأمين الممر الآمن في بيان إن السفينتين زومروت آنا وإم.في أوشن إس، المصرح لهما بالمغادرة في 20 أغسطس آب، تحملان على متنهما 6300 طن من زيت عباد الشمس و25 ألف طن من القمح على الترتيب.
وأفادت هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية يوم السبت بأن ثلاثة موانئ بدأت في تحميل شحنات أغذية على متن سبع سفن لتسليم 66500 طن من القمح والذرة وزيت عباد الشمس للمستهلكين.
وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب بسبب إغلاق الموانئ على البحر الأسود - وهو طريق حيوي للشحن - مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في المواد الغذائية في أفريقيا والشرق الأوسط.
الإليزيه: مكالمة ماكرون مع بوتين لها مبرراتها نظرا للخطر النووي على أوروبا
ال مسؤول في الرئاسة الفرنسية للصحفيين في إفادة إن المحادثة الهاتفية التي أجراها الرئيس إيمانويل ماكرون مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لها مبرراتها نظرا للخطر الجدي على سلامة محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية والتي تشهد عمليات قتالية.
وواجه ماكرون، الذي اتصل ببوتين من قبل في مايو أيار، انتقادات في السابق بسبب حفاظه على المحادثات الدبلوماسية مع بوتين رغم اتخاذه قرار غزو أوكرانيا وممارسات الجيش الروسي التي وصفها مراقبون دوليون بأنها ترقى لمستوى جرائم الحرب.
ووافق الزعيمان خلال المكالمة على الحاجة لإرسال بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمحطة. وأضاف المسؤول في الإليزيه أن بوتين عبر عن استعداده لإعادة النظر في طلب سابق بشأن وجوب وصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لموقع المحطة الأوكرانية عبر الأراضي الروسية.
وتريد أوكرانيا وشركاؤها الغربيون وصول البعثة لموقع المحطة عبر أوكرانيا.