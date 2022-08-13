غازبروم الروسية تقول إنها ستشحن 41.4 مليون متر مكعب من الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا

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ثلاثة قتلى جراء قصف روسي على كراماتورسك وزابوريجيا في أوكرانيا

قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون في قصف روسي استهدف مدينتَي كراماتورسك في شرق أوكرانيا وزابوريجيا في جنوبها، وفق ما ذكرت السلطات المحلية.

وتحدث بافلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك على فيسبوك عن "هجوم جديد على كراماتورسك. وفقاً لمعلومات أولية، قتل مدنيان وجرح 13".

أضاف "القصف ألحق أضرارا بما لا يقل عن 20 مبنى وقد اندلع حريق"، داعيا السكان إلى إخلاء المنطقة.

من جهته، أفاد المسؤول المحلي في زابوريجيا، أناتولي كورتيف، عبر تلغرام، بمقتل امرأة الجمعة في غارات روسية أدت أيضاً إلى إصابة شخصين جرى نقلهما إلى المستشفى.

ومنذ انسحاب القوات الروسية من محيط كييف وخاركيف في نهاية آذار/مارس، يدور معظم المعارك في دونباس بشرق أوكرانيا، وفي الجنوب حيث تقود قوات كييف هجوماً مضاداً. وأقرت وزارة الدفاع الأوكرانية في رسالتها المسائية بـ"نجاحات جزئية" للقوات الروسية في اتجاه باخموت، على الطريق نحو كراماتورسك، حيث تحاول هذه القوات حالياً الحصول على "موطئ قدم".

في الموازاة، أكد المسؤول الأوكراني في منطقة خيرسون (جنوب) التي يحتلها الروس، سيرهيه خلان، عبر فيسبوك، أن آخر جسر كان يُستخدم لنقل أسلحة إلى القوات الروسية في المنطقة قد "دُمِّر".