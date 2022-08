غازبروم الروسية تقول إنها ستشحن 41.4 مليون متر مكعب من الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء تقارير عن توجيه اتهامات لمواطنين من بريطانيا والسويد وكرواتيا من قبل "السلطات غير الشرعية في شرق أوكرانيا".

وكتب بلينكن على تويتر يقول "إن على روسيا ووكلائها الالتزام باحترام القانون الإنساني الدولي بما في ذلك الحقوق والحماية الممنوحة لأسرى الحرب".

We are concerned by reports of British, Swedish & Croatian nationals being charged by illegitimate authorities in eastern Ukraine. Russia and its proxies have an obligation to respect international humanitarian law, including the rights & protections afforded to prisoners of war.