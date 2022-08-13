غازبروم الروسية تقول إنها ستشحن 41.4 مليون متر مكعب من الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا

غازبروم الروسية تقول إنها ستشحن 41.4 مليون متر مكعب من الغاز لأوروبا عبر أوكرانيامحادثة
أبرز المستجدات بخصوص الحرب في أوكرانيا، ميدانياً وسياسياً ودولياً.
شدد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية على عدم توفّر معلومات لدى البنتاغون من شأنها أن تؤكّد ما إذا القاعدة استُهدفت بهجوم صاروخي أو ما إذا كانت الانفجارات قد نجمت عن عمل تخريبي.
وزارة الدفاع التركية: سفينتان أخريان تغادران أوكرانيا
قالت وزارة الدفاع التركية إن سفينتين أخريين غادرتا من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود السبت، وبذلك يصل العدد الإجمالي للسفن التي غادرت البلاد بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة إلى 16.
وأضافت أن فولمار إس التي ترفع علم بربادوس غادرت ميناء تشورنومورسك الأوكراني، وعلى متنها 12 ألف طن من الذرة متوجهة إلى إقليم إسكندرون بجنوب تركيا. وغادرت السفينة ثو التي ترفع علم جزر مارشال من نفس الميناء وتوجهت إلى تكيرداغ التركية، حاملة ثلاثة آلاف طن من بذور دوار الشمس.
وقالت الوزارة إن سفينة أخرى ستغادر من تركيا يوم السبت متوجهة إلى أوكرانيا لشراء الحبوب.
نقلت وكالة تاس للأنباء عن شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم قولها إنها ستشحن 41.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا يوم السبت.
ثلاثة قتلى جراء قصف روسي على كراماتورسك وزابوريجيا في أوكرانيا
قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون في قصف روسي استهدف مدينتَي كراماتورسك في شرق أوكرانيا وزابوريجيا في جنوبها، وفق ما ذكرت السلطات المحلية.
وتحدث بافلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك على فيسبوك عن "هجوم جديد على كراماتورسك. وفقاً لمعلومات أولية، قتل مدنيان وجرح 13".
أضاف "القصف ألحق أضرارا بما لا يقل عن 20 مبنى وقد اندلع حريق"، داعيا السكان إلى إخلاء المنطقة.
من جهته، أفاد المسؤول المحلي في زابوريجيا، أناتولي كورتيف، عبر تلغرام، بمقتل امرأة الجمعة في غارات روسية أدت أيضاً إلى إصابة شخصين جرى نقلهما إلى المستشفى.
ومنذ انسحاب القوات الروسية من محيط كييف وخاركيف في نهاية آذار/مارس، يدور معظم المعارك في دونباس بشرق أوكرانيا، وفي الجنوب حيث تقود قوات كييف هجوماً مضاداً. وأقرت وزارة الدفاع الأوكرانية في رسالتها المسائية بـ"نجاحات جزئية" للقوات الروسية في اتجاه باخموت، على الطريق نحو كراماتورسك، حيث تحاول هذه القوات حالياً الحصول على "موطئ قدم".
في الموازاة، أكد المسؤول الأوكراني في منطقة خيرسون (جنوب) التي يحتلها الروس، سيرهيه خلان، عبر فيسبوك، أن آخر جسر كان يُستخدم لنقل أسلحة إلى القوات الروسية في المنطقة قد "دُمِّر".
بريطانيا: وقف استخدام جسرين في خيرسون أوبلاست الأوكرانية
قالت المخابرات العسكرية البريطانية السبت إن جسرين رئيسيين يؤديان إلى خيرسون أوبلاست، وهي جيب الأراضي الذي تحتله روسيا على الضفة الغربية لنهر دنيبرو، توقف استخدامها على الأرجح الآن لأغراض إعادة الإمداد العسكري.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنه حتى لو تمكنت روسيا من إجراء إصلاحات كبيرة للجسرين، فإنهما سيظلان نقطة ضعف كبيرة.
وأضافت الوزارة في تحديث للمخابرات "إعادة الإمداد البري لعدة آلاف من القوات الروسية في الضفة الغربية يعتمد بشكل شبه مؤكد على نقطتيْ عبور عائمتين فقط".
وقالت إنه مع تقييد سلاسل الإمداد عبرهما، فإن حجم أي مخزونات تتمكن روسيا من وضعها على الضفة الغربية سيكون على الأرجح عاملاً رئيسياً في قدرة القوة العسكرية على الصمود.
قلق أميركي من توجيه اتهامات لأجانب في أوكرانيا
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء تقارير عن توجيه اتهامات لمواطنين من بريطانيا والسويد وكرواتيا من قبل "السلطات غير الشرعية في شرق أوكرانيا".
وكتب بلينكن على تويتر يقول "إن على روسيا ووكلائها الالتزام باحترام القانون الإنساني الدولي بما في ذلك الحقوق والحماية الممنوحة لأسرى الحرب".
We are concerned by reports of British, Swedish & Croatian nationals being charged by illegitimate authorities in eastern Ukraine. Russia and its proxies have an obligation to respect international humanitarian law, including the rights & protections afforded to prisoners of war.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 13, 2022
زيلينسكي يدعو الاتحاد الأوروبي مجدداً إلى منع إصدار تأشيرات للروس
أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نداء جديداً ليل الجمعة-السبت لدول الاتحاد الأوروبي لمنع إصدار تأشيرات دخول للمواطنين الروس حتى لا يصبح التكتل "سوقاً مفتوحاً" لأي شخص لديه الوسائل للدخول.
وقال زيلينسكي إن اقتراحه لا ينطبق على الروس الذين يحتاجون إلى المساعدة بسبب مخاطرتهم بحريتهم أو بحياتهم من خلال مقاومة سياسات زعيم الكرملين فلاديمير بوتين.
وأضاف زيلينسكي في خطاب ألقاه خلال الليل "يجب أن تكون هناك ضمانات بأن القتلة الروس أو المتواطئين في إرهاب الدولة لن يستخدموا تأشيرات شنغن"، في إشارة إلى التأشيرات التي تمنح حاملها حق الوصول إلى منطقة شنغن الحالية من الحدود والتي تمتد عبر العديد من دول الاتحاد الأوروبي.
ومضى يقول "ثانياً يجب ألا نقضي على فكرة أوروبا ذاتها - قيمنا الأوروبية المشتركة. لذلك يجب ألا تتحول أوروبا إلى سوق ... يكون الشيء الرئيسي فيه أن يدفع الناس ثمن بضائعهم فحسب."
حث زيلينسكي لأول مرة على حظر التأشيرات في مقابلة الأسبوع الماضي مع صحيفة واشنطن بوست، قائلاً إن الروس يجب أن يعيشوا في عالمهم الخاص حتى يغيروا فلسفتهم.
ولم يحظ نداء زيلينسكي حتى الآن بدعم اللاعبين الرئيسيين في الاتحاد الأوروبي. لكنه قال إنه يشعر بالارتياح بسبب الدعم الذي قدمته دول البلطيق السوفياتية السابقة وجمهورية التشيك، الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي. كما دعمت فنلندا هذه الفكرة.
وندد دمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين بدعوة زيلينسكي هذا الأسبوع، قائلاً إن "أي محاولة لعزل الروس أو روسيا هي عملية لا تتوافر لها آفاق النجاح ".
العلاقات الدبلوماسية الروسية-الأميركية "قد تنقطع"
نقلت وكالة تاس للأنباء عن مسؤول روسي كبير قوله الجمعة إن موسكو أبلغت الولايات المتحدة بأن العلاقات الدبلوماسية الثنائية ستتضرر بشدة وقد تنقطع إذا تم إعلان روسيا دولة راعية للإرهاب.
ونسبت الوكالة إلى ألكسندر دارشييف مدير إدارة أميركا الشمالية بوزارة الخارجية الروسية قوله إنه إذا أقر مجلس الشيوخ الأميركي قانوناً يستهدف روسيا فإن هذا يعني أن واشنطن قد تجاوزت نقطة اللاعودة.
وفي الشهر الماضي، قام عضوان بمجلس الشيوخ الأميركي يسعيان لإقرار قانون يصنف روسيا دولة راعية للإرهاب بزيارة كييف لمناقشة مشروع القانون مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
ونقلت وكالة تاس عن دارشييف قوله إن إقرار ذلك القانون سيتسبب في "أخطر الأضرار الجانبية للعلاقات الدبلوماسية الثنائية والتي تصل إلى درجة خفض تلك العلاقات بل وحتى قطعها".
وأضاف "لقد تم تحذير الجانب الأمريكي".
وصنف برلمان لاتفيا يوم الخميس روسيا دولة راعية للإرهاب بسبب الحرب في أوكرانيا، ودعا الحلفاء الغربيين إلى فرض عقوبات أكثر شمولاً على موسكو.
مونتينيغرو تطرد دبلوماسياً روسياً وموسكو تعد بالرد
أمرت جمهورية مونتينيغرو، الدولة الصغيرة التي كانت جزءاً من يوغوسلافيا السابقة، دبلوماسياً روسياً الجمعة بمغادرة البلاد بسبب ما وصفته بانتهاكات للأعراف مما دفع موسكو للتعهد بالرد.
وأعلنت جمهورية مونتينيغرو عن هذا الإجراء على تويتر، لكنها لم تتطرق إلى التفاصيل. وانضمت الدولة الواقعة في منطقة البلقان إلى صفوف المشاركين في فرض عقوبات دولية على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.
ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن متحدث باسم وزارة الخارجية الروسية قوله ردا على سؤال عن رد محتمل "روسيا ستقدم رداً ملائماً".
وفي مارس-آذار وأبريل-نيسان أمرت وزارة خارجية مونتينيغرو ما مجموعه خمسة دبلوماسيين روس بمغادرتها بسبب انتهاكات للأعراف الدبلوماسية.
وذكرت تاس أن روسيا أمرت دبلوماسيا من مونتينيغرو في أواخر مايو أيار بمغادرة أراضيها.
روسنفت: الاستغناء عن النفط الروسي في مصفاة ألمانية قد يتسبب في خسارة 300 مليون يورو سنوياً
قالت شركة النفط الروسية روسنفت الجمعة إن الاستغناء عن إمدادات النفط الروسية عبر خط أنابيب دروجبا إلى مصفاة شفيدت الألمانية، التي تبلغ طاقتها 240 ألف برميل يومياً وتملكها إلى جانب شركتي شل وإيني، يمكن أن يكلفها "خسارة" 300 مليون يورو سنوياً. وأضافت روسنفت أن طاقة المصفاة ستنخفض إلى النصف إذا تم تزويدها بالنفط فقط عبر خط أنابيب روستوك.