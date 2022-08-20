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تركيا

16 قتيلا على الأقل و21 جريحا في حادث سير في تركيا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
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صورة للحادث
صورة للحادث   -   حقوق النشر  AFP - DHA

أعلن حاكم محافظة غازي عنتاب السبت مقتل 16 شخصًا على الأقل وإصابة 21 آخرين بجروح جنوب شرق تركيا في حادث سير بين سيارة إسعاف وحافلة.

وكان الحاكم قد أعلن في وقت سابق عن سقوط 15 قتيلا "في حادث بين حافلة وفريق إنقاذ وسيارة إسعاف على الطريق السريع بين غازي عنتاب ونيزيب".

قالت وكالة الأنباء التركية "ديميرورين" إن حافلة ركاب كانت تسير على طريق سريع صدمت سيارة إسعاف وسيارة إطفاء وسيارة لفريق من الصحفيين كانت قد توجهت كلها إلى مكان حادث سابق.

وأفادت معلومات أن ثلاثة عناصر من فريق الإطفاء وأربعة مسعفين وصحفيين من وكالة أنباء تركية بين القتلى وفق وسائل الإعلام المحلية. وأظهرت مشاهد بثتها الوكالة التركية القسم الخلفي لسيارة إسعاف مدمر جزئياً والحافلة على جانبها وقسمها الأمامي محطم.

المصادر الإضافية • أ ف ب