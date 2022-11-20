مقتل 12 شخصا في حادث سير بالقرب من الغردقة في مصر

قتل 12 شخصا في تصادم صباح الأحد بين حافلة ركاب وشاحنة بالقرب من مدينة الغردقة السياحية، على البحر الأحمر (قرابة 470 كيلومتر جنوب القاهرة)، بحسب ما أفادت وزارة الصحة المصرية.

وأوضحت الوزارة أن 30 شخصا آخرين أصيبوا في هذا التصادم ونقلوا إلى مستشفيات قريبة. وبدأت النيابة العامة تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات الحادث، وفق مسؤول قضائي.

هذا ثاني حادث سير يودي بعدد كبير من الضحايا في أقل من 10 أيام في مصر.

في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، قتل 20 شخصا إثر سقوط حافلة في ترعة بمحافظة الدقهلية بدلتا النيل، شمال القاهرة، حسبما أعلنت النيابة العامة.

واتهمت النيابة العامة السائق بالتسبب بالحادث مؤكدة أنه كان "يتحدث في هاتفه المحمول" خلال القيادة.

تودي حوادث السير القاتلة بالآلاف سنويا في مصر. وتقع الحوادث والاصطدامات غالبا بسبب السرعة أو سوء حالة الطرق أو عدم الالتزام بقوانين المرور.

رسميا قتل سبعة آلاف شخص في حوادث سير خلال العام 2021 في مصر، أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان البالغ عددهم 104 ملايين نسمة.

وفي تموز/يوليو الماضي، اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة متوقفة على طريق سريع في محافظة المنيا جنوبا، مما أسفر عن مقتل 25 شخصا وإصابة 35 آخرين.