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روسيا

15 قتيلا في حادث بين حافلة وشاحنتين في روسيا

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بقلم:  يورونيوز
أفراد من فرق الانقاذ في مكان الحادث
أفراد من فرق الانقاذ في مكان الحادث   -   حقوق النشر  УМВД по Ульяновской области

لقي 15 شخصا حتفهم الأحد إثر اصطدام حافلة صغيرة بشاحنتين في منطقة أوليانوفسك شرق العاصمة موسكو، وفق ما أفادت وسائل إعلام روسية.

ونقلت وسائل الإعلام عن شهود أن شاحنة خرجت عن مسارها واصطدمت بحافلة صغيرة كانت تسير في الاتجاه المعاكس بالقرب من بلدة نيكولاييفكا صدمتها أيضا شاحنة أخرى من الخلف وقت الحادث.

وأظهرت صور نشرتها قناة "رين تي في" الروسية الحافلة الصغيرة وقد سحقتها الشاحنتان بشكل شبه كامل.

وأودى الحادث بحياة 15 شخصا، كلّهم من كازاخستان، وفق ما نقلت وكالة "ريا نوفوستي" الإعلامية العامة عن خدمة الإسعاف.

ونقل ثلاثة أشخاص آخرين، هم رجلان وامرأة، إلى المستشفى في وضع خطر، بحسب ما كشف أليكسي روسكيخ، حاكم منطقة أوليانوفسك، عبر حسابه على "تلغرام".

غالبا ما تنتهك قواعد السلامة المرورية في روسيا حيث وقعت عدّة حوادث قاتلة لحافلات في السنوات الأخيرة.

وفي كانون الثاني/يناير، لقى خمسة أشخاص حتفهم وأصيب 21 شخصا في حادث حافلة في منطقة ريازان، على بعد حوالى 270 كيلومترا جنوب موسكو.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2019، هوت حافلة يستقلها نحو أربعين راكبا في نهر مجمّد في منطقة زابايكالسك في سيبيريا، ما أسفر عن وفاة 19 شخصا و21 جريحا.