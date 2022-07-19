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مصر

مصرع 22 شخصا وإصابة 33 آخرين فى حادث تصادم بين حافلة وشاحنة فى المنيا جنوب مصر

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
حافلة بمدينة المينيا في مصر.
حافلة بمدينة المينيا في مصر.   -   حقوق النشر  أ ب

قالت السلطات المصرية إن 22 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 33 آخرون في حادث سيارة وقع الثلاثاء بالقرب من محافظة المنيا في جنوب مصر. وأعلنت السلطات المحلية في المنيا في بيان أن الحادث وقع في وقت مبكر من صباح الثلاثاء حيث اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة متوقفة على طريق سريع يربط بين العاصمة القاهرة وجنوب البلاد.

وأضافت السلطات أن سائق الشاحنة كان بصدد تغير الإطارات على جانب الطريق عندما اصطدمت الحافلة بالشاحنة في مدينة ملاوي الواقعة على بعد 220 كيلومترا جنوب القاهرة.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفيات المنيا.

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تودي حوادث المرور بأرواح الآلاف من الأشخاص كل عام في مصر، التي لديها سجل ضعيف في سلامة النقل. وتحدث الأعطال في الغالب بسبب السرعة والطرق السيئة بالإضافة إلى عدم احترام قوانين المرور.

المصادر الإضافية • أسوشييتد برس