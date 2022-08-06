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كرواتيا

مقتل 11 شخصا وإصابة آخرين في حادث حافلة في شمال كرواتيا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
موقع الحادث
موقع الحادث   -   حقوق النشر  AFP

قالت الشرطة إن 11 شخصا لقوا حتفهم وأصيب آخرون عندما انزلقت حافلة تحمل لوحات ترخيص بولندية لتخرج عن مسار طريق بشمال غرب كرواتيا في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت.

وأضافت الشرطة أنه جرى إرسال أفراد من الأمن وعمال الإطفاء والفرق الطبية إلى موقع الحادث الذي وقع في الساعة 5:40 صباحا بالقرب من بريزنيتشكي هوم في اتجاه العاصمة زغرب.

وجرى إغلاق جزء من الطريق أمام حركة المرور قرب موقع الحادث للسماح بإنقاذ الركاب.