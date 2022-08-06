مقتل 11 شخصا وإصابة آخرين في حادث حافلة في شمال كرواتيا

قالت الشرطة إن 11 شخصا لقوا حتفهم وأصيب آخرون عندما انزلقت حافلة تحمل لوحات ترخيص بولندية لتخرج عن مسار طريق بشمال غرب كرواتيا في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت.

وأضافت الشرطة أنه جرى إرسال أفراد من الأمن وعمال الإطفاء والفرق الطبية إلى موقع الحادث الذي وقع في الساعة 5:40 صباحا بالقرب من بريزنيتشكي هوم في اتجاه العاصمة زغرب.

وجرى إغلاق جزء من الطريق أمام حركة المرور قرب موقع الحادث للسماح بإنقاذ الركاب.