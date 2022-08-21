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الصومال

القوات الصومالية تنهي هجوم حركة الشباب على فندق في مقديشو

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بقلم:  يورونيوز
جندي صومالي خارج فندق الحياة-مقديشو
جندي صومالي خارج فندق الحياة-مقديشو   -   حقوق النشر  AP Photo/Farah Abdi Warsameh

أنهت القوات الصومالية هجوما شنّته حركة الشباب الجمعة على فندق في مقديشو وبقيت متحصّنة فيه لأكثر من ثلاثين ساعة، وفق ما أعلن مسؤول أمني قرابة منتصف ليل السبت-الأحد.

وقال المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته إن "قوات الأمن أنهت حاليا الحصار والمسلّحون قتلوا، لم تطلق أي عيارات نارية من المبنى في الساعة الأخيرة".

ولم يعطِ المسؤول أي معلومات حول الحصيلة الإجمالية لضحايا الهجوم الذي استهدف فندق "حياة"، أو حول حصيلة القتلى من حركة الشباب، واكتفى بالقول إن الحكومة ستقدّم صباح الأحد إحاطة إعلامية حول الهجوم الدامي.

ولحق دمار كبير بالفندق بعدما قصفته القوات الصومالية للقضاء على المهاجمين المتحصّنين فيه، لكن المسؤول شدّد على ضرورة تفتيش المبنى تحسّبا لأي متفجرات قد يكون المهاجمون زرعوها.

وفي وقت سابق، أعلن مسؤول مقتل 13 مدنيا في الهجوم، فيما أعلن مدير مستشفى تقديم العلاج لأربعين شخصا أصيبوا في الهجوم على الفندق وفي قصف بالهاون وقع في ناحية أخرى من المدينة.

المصادر الإضافية • أ ف ب