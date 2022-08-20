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الصومال

مقتل ثمانية مدنيين على الأقل في هجوم على فندق في العاصمة الصومالية

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بقلم:  يورونيوز
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صورة للهجوم
صورة للهجوم   -   حقوق النشر  Anadolu

قتل ثمانية أشخاص على الأقل في هجوم شنه متطرفون إسلاميون في "حركة الشباب" على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو، حسب مسؤول أمني السبت.

وقال المسؤول محمد عبد القادر إن "القوات الأمنية واصلت تحييد الارهابيين الذين تمّ تطويقهم داخل غرفة في مبنى الفندق". مضيفا "تم إنقاذ معظم الأشخاص لكن تأكد مقتل ثمانية مدنيين على الأقل حتى الان".

واقتحم جهاديون من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة فندق الحياة مساء الجمعة وهم يطلقون أعيرة نارية وقنابل. وأكد عبد القادر أن "قوات الأمن أنقذت عشرات المدنيين بينهم أطفال كانوا محاصرين في المبنى".

وكان المهاجمون لا يزالون مختبئين في الفندق في ساعة مبكرة من صباح السبت. وسمع أزيز رصاص ودوي انفجارات متقطعة في المنطقة. ويعتبر الهجوم هو الأكبر الذي تشهده العاصمة الصومالية منذ انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود في أيار/مايو الماضي.

وتجمع عشرات الأشخاص ليل الجمعة السبت أمام المبنى لمحاولة الحصول على معلومات عن أقاربهم. وقال أحد هؤلاء ويدعى مودي علي "كنا نبحث عن أحد أفراد عائلتي (...) محاصر داخل الفندق". وأضاف "تم تأكيد وفاته وكذلك وفاة ستة أشخاص آخرين بينهم اثنان أعرفهما".

المصادر الإضافية • أ ف ب