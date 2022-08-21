English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
ألمانيا

فيديو: ناشطتان تفاجئان المستشار الألماني بصدر عار تنديدا بالاجتياح الروسي لأوكرانيا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
euronews_icons_loading
حماية المستشار الألماني يحاولون إبعاد السيدتين 21/08/2022
حماية المستشار الألماني يحاولون إبعاد السيدتين 21/08/2022   -   حقوق النشر  AFP

فاجأت ناشطتان المستشار الألماني أولاف شولتس بعدما تقدّمتا لالتقاط صورة معه فخلعتا من دون سابق إنذار قميصيهما وظهرتا بصدر عار للمطالبة بـ "حظر الغاز" الروسي.

وانتهزت السيّدتان فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظّمتها الحكومة الألمانية في عطلة نهاية الأسبوع للوصول إلى شولتس في مقرّ المستشارية في برلين والتنديد بالاجتياح الروسي لأوكرانيا. وسرعان ما رافقهما عناصر الأمن إلى الخارج.

ولم تتمّكن بعد ألمانيا التي تعوّل بشدّة على الغاز الروسي من حظر استيراد الغاز من روسيا في شكل كامل.

وعرض شولتس، في معرض ردّه على أسئلة الجمهور في فترة سابقة من النهار، الجهود التي تبذلها حكومته لإيجاد مصادر طاقة بديلة، من بينها الغاز الطبيعي المسال الذي تستعدّ برلين لتشييد أولى محطّاته التي من المحتمل أن تدخل حيّز الخدمة مطلع العام 2023.

وصرّح المستشار الألماني "قد تُحلّ بذلك مشكلة ضمان الإمدادات مطلع 2024".

viber

وتستعدّ ألمانيا، كغيرها من البلدان الأوروبية المجاورة، لشتاء قد يكون قاسيا بسبب نقص في إمدادات الطاقة.