شاهد: طائرات روسية تقصف المحيط الغربي لمدينة إدلب السورية

أظهرت لقطات مصورة، تصاعد دخان كثيف في المحيط الغربي لمدينة إدلب (شمال غرب سوريا) الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل أخرى أقل نفوذاً، بعد تعرضها لقصف روسي.

وذكرت وسائل إعلام محلية معارضة، أن الطائرات الحربية الروسية شنت ظهر الإثنين، أكثر من 10 غارات جوية على محيط إدلب وتسببت بانقطاع جزئي للتيار الكهربائي.

ولفتت إلى أن الطائرات الروسية استهدفت السجن المركزي وشركة الكهرباء ما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء واسعة من المدينة.

وذكرت منظمة "منسقو استجابة سوريا" في بيان أصدرته، أن "غارات جوية روسية استهدفت منطقة خفض التصعيد في الشمال السوري، مستهدفة إحدى أكبر المناطق التي تضم مئات الآلاف من المدنيين".

ولفتت المنظمة في بيانها إلى أن أكثر من 700 ألف مدني يعيشون في مدينة إدلب ومحيطها، مهددون بالنزوح من منازلهم إلى ملاذات مجهولة بسبب الغارات الجوية التي تستهدف محيط المدينة.

وطالبت بوقف عمليات الاعتداء المتكررة على السكان المدنيين بشكل فوري.