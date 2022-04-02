شاهد: سوريون معارضون للأسد في إدلب ينددون بالغزو الروسي لأوكرانيا

نظم سوريون مناهضون لروسيا والرئيس فلاديمير بوتين مظاهرات في مدينة بنش بمحافظة إدلب في شمال غرب سوريا بالتنديد الغزو الروسي لأوكرانيا. ووصف المتظاهرون في المدينة التي يسيطر عليها المتمردون المعارضون لنظام الرئيس بشار الأحد، الرئيس السوري بـ "القاتل". حمل المتظاهرون لافتات دعوا فيها لوقف الغزو والحرب.

وقال المحلل والكاتب عبد المنعم زين الدين "في الذكرى الحادية عشرة للثورة السورية، اجتمع الأحرار هنا في بنش شمال سوريا لنقل مطالبنا بإسقاط عصابة (الرئيس السوري بشار) الأسد ومحاسبتهم وتوجيه رسالة إلى أوكرانيا مفادها أن الشعب السوري عانى من جرائم بوتين منذ سنوات، لذلك على العالم الذي يتعاطف مع أوكرانيا وأن يفعل الشيء نفسه مع الشعب السوري وأن ينقذ الثوار من جرائم بوتين في سوريا وأوكرانيا".

يدعم بشار الأسد الغزو الروسي لأوكرانيا منذ بدايته. ولم يتردد الرئيس السوري في إعلان دعمه بشكل علني.