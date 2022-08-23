عبور عدد قياسي من المهاجرين يقارب 1300 بحر المانش خلال 24 ساعة

سجّل عدد المهاجرين الذين عبروا المانش من شمال فرنسا إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة الإثنين رقماً قياسياً جديداً، وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء.

وأفادت وزارة الدفاع أنه تم رصد عبور حوالى 1295 شخصاً الإثنين، وهو عدد يتجاوز آخر رقم قياسي سجّل في يوم واحد وبلغ 1185 مهاجراً في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

وبحسب إحصائيات رسمية، قام نحو 22.670 مهاجراً منذ بداية هذا العام بسلك هذه الطريق البحرية الخطيرة أملاً في الوصول إلى بريطانيا، وهو رقم آخر قياسي منذ عام 2018 حيث قام بالرحلة 28.500 شخص.

وقدر تقرير برلماني بريطاني حديث أن العدد الإجمالي قد يصل إلى 60 ألفاً هذا العام على الرغم من الوعود المتكررة من حكومة المحافظين البريطانية، التي جعلت الموضوع أولوية منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكانت لندن وقعت اتفاقاً مثيراً للجدل مع روندا لترحيل طالبي اللجوء الذين وصلوا بطريقة غير شرعية إلى الأراضي البريطانية. وحتى الآن لم يطرد أي طالب لجوء، حيث ألغيت السفرة الأولى التي كان من المقرر أن تعيد مهاجرين إلى رواندا بعد قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ويسعى المرشحان إلى خلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون، ليز تراس وريشي سوناك، إلى المضي في نفس النهج مع أزمة المهاجرين.

ومؤخراً ألغت الحكومة البريطانية مشروعاً لتحول قاعدة عسكرية جوية قديمة إلى مركز لإيواء المهاجرين شمال إنجلترا، في قرار يفسر التحول الذي يطرأ على السياسة البريطانية بخصوص هذه الأزمة.

ومنذ العام 2014 فُقِد 203 أشخاص على الأقل خلال محاولتهم عبور المناش باتجاه الأراضي الإنجليزية.