English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
ماليزيا
عاجل

ماليزيا.. المحكمة العليا تثبت عقوبة السجن بحق رئيس الحكومة السابق نجيب رزاق

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق، المحكمة العليا تثبت حكم السجن 12 عامًا بحقه 23 أغسطس 2022.
رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق، المحكمة العليا تثبت حكم السجن 12 عامًا بحقه 23 أغسطس 2022.   -   حقوق النشر  AP Photo

ثبّتت المحكمة العليا الماليزية الثلاثاء حكم السجن 12 عامًا بحق رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق لإدانته بالفساد في إطار فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "1 إم دي بي".

وقال رئيس المحكمة ميمون توان مات "نعتبر أن الاستئناف بلا أساس. نعتبر أن الإدانة والحكم مؤكّدان".

ودفع نجيب (69 عاما) بأنه غير مذنب في عشرات التهم المتعلقة بالسرقة المزعومة لمبلغ 4.5 مليار دولار من صندوق (1إم.دي.بي) الحكومي الذي شارك في تأسيسه كرئيس للوزراء في عام 2009. وورطت هذه الفضيحة مسؤولين كبار ومؤسسات مالية حول العالم.

ويقول ممثلو الادعاء إن أكثر من مليار دولار من أموال الصندوق دخلت حسابات نجيب الشخصية.

وأدين نجيب في يوليو تموز 2020 في أولى محاكمات خيانة الأمانة وإساءة استخدام السلطة وغسل الأموال لتلقيه بشكل غير قانوني نحو عشرة ملايين دولار من وحدة سابقة بصندوق (1إم.دي.بي) وأيدت محكمة استئناف الحكم العام الماضي.

المصادر الإضافية • وكالات