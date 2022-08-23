ماليزيا.. المحكمة العليا تثبت عقوبة السجن بحق رئيس الحكومة السابق نجيب رزاق

ثبّتت المحكمة العليا الماليزية الثلاثاء حكم السجن 12 عامًا بحق رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق لإدانته بالفساد في إطار فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "1 إم دي بي".

وقال رئيس المحكمة ميمون توان مات "نعتبر أن الاستئناف بلا أساس. نعتبر أن الإدانة والحكم مؤكّدان".

ودفع نجيب (69 عاما) بأنه غير مذنب في عشرات التهم المتعلقة بالسرقة المزعومة لمبلغ 4.5 مليار دولار من صندوق (1إم.دي.بي) الحكومي الذي شارك في تأسيسه كرئيس للوزراء في عام 2009. وورطت هذه الفضيحة مسؤولين كبار ومؤسسات مالية حول العالم.

ويقول ممثلو الادعاء إن أكثر من مليار دولار من أموال الصندوق دخلت حسابات نجيب الشخصية.

وأدين نجيب في يوليو تموز 2020 في أولى محاكمات خيانة الأمانة وإساءة استخدام السلطة وغسل الأموال لتلقيه بشكل غير قانوني نحو عشرة ملايين دولار من وحدة سابقة بصندوق (1إم.دي.بي) وأيدت محكمة استئناف الحكم العام الماضي.