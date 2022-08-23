محكمة أمريكية ترفض التماساً لـ"بن آند جيري" بمنع بيع منتجاتها في مستوطنات إسرائيل

خسرت شركة "بن أند جيري" دعوى قضائية رفعتها إلى المحاكم الأمريكية بهدف منع "يونيلفير" الشركة الأم المالكة للجزء الأكبر منها، من بيع منتجات الآيس كريم في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وكانت شركة "بن آند جيري" الأمريكية، أعلنت في شهر تموز/يوليو من العام الماضي، وقف بيع منتجاتها في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك انسجاماً مع مواقفها وقيمها، إذ إن هذه الشركة التي أسسها بن كوهين وجيري جرينفيلد في العام 1978، تعتبر نفسها ذات وعي اجتماعي وسياسي، وتُعرف بمناصرتها لقضايا حماية البيئة وتعزيز حقوق الإنسان، وقد احتفظت بمواقفها حتى بعد استحواذ يونيليفر عليها في عام 2000.

وبعدما أعلنت "يونيليفر" ومقرها لندن، أنها باعت حصتها في الآيس كريم إلى صاحب ترخيص إسرائيلي، سعت "بن آند جيري" إلى استصدار أمر قضائي يحول دون إمكانية تسويق وبيع الآيس كريم في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، ووفقاً للدعوى التي قدمتها، فإن قرار "يونيليفر" اتُخذ دون موافقة مجلس إدارة "بن آند جيري" وكان مخالفاً لاتفاقية الاندماج التي منحت المجلس القدرة على حماية قيم المؤسس وسمعته.

وأصدر قاض فيدرالي حكماً يوم أمس الاثنين، بأن "بن آند جيري" "فشلت في إثبات" أن بيع منتجات الآيس كريم في المستوطنات سيتسبب بضرر لا يمكن إصلاحه كما ادّعت الشركة المذكورة.

وقال قاضي المحكمة الجزائية الأمريكية في مانهاتن،أندرو كارتر جونيور: إن فكرة إمكانية تشويه سمعة الشركة أو إحداث إرباك في أوساط العملاء بشأن قيمها الأساسية هي مجرد ظنون وتخمينات.