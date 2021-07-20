تهديدات إسرائيلية لشركة "بن آند جيري" بعد وقفها البيع في الأراضي المحتلة

حذرت إسرائيل يوم الثلاثاء عملاق المنتجات الاستهلاكية يونيليفر من "عواقب وخيمة" بسبب قرار وحدتها التابعة بن اند جيري وقف بيع البوظة (الآيس كريم) في الأراضي المحتلة، وحثت ولايات أمريكية على تفعيل قوانين تمنع المقاطعة.

جاء قرار بن اند جيري يوم الاثنين عقب ضغوط من جماعات مؤيدة للفلسطينيين على الشركة التي مقرها ساوث برلنجتون بولاية فيرمونت بسبب أنشطتها في إسرائيل والمستوطنات اليهودية بالضفة الغربية، والتي يتولاها منذ 1987 شريك مرخص له هو بن اند جيري إسرائيل.

تهديدٌ إسرائيلي

وقالت شركة بن اند جيري إنها لن تجدد الترخيص عندما ينقضي بنهاية العام القادم. وأضافت أنها ستبقى في إسرائيل وفق ترتيب مختلف، دون مبيعات في الضفة الغربية، ضمن مناطق يريدها الفلسطينيون لإقامة دولة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إنه شكا إلى رئيس يونيليفر التنفيذي آلان جوب بشأن "الإجراء الصارخ المناهض لإسرائيل".

وقال بينيت في محادثة هاتفية مع جوب وفقا لبيان صادر عن مكتبه "من وجهة نظر إسرائيل، هذا الفعل له عواقب وخيمة، قانونية وغيرها، وسنتحرك بقوة لمنع أي إجراء مقاطعة يستهدف المدنيين".

ولم يصدر تعقيب من يونيليفر.

وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية. لكن إسرائيل تعارض ذلك وتحركت لفرض عقوبات على اتخاذ تدابير مضادة للاستيطان بموجب القانون.

ترحيبٌ فلسطيني

وقال آفي زينجر الرئيس التنفيذي لشركة بن اند جيري إسرائيل إنه لم يكن يرغب في رفض بيع البوظة للمواطنين الإسرائيليين في المستوطنات وإنه مُنع من ذلك‭‭‭ ‬‬‬بمقتضى القانون.

وأضاف لرويترز "لذلك عندما أدركت (بن اند جيري) أنه لا مجال لوقفي عن ذلك، قرروا عدم تجديد عقدي".

وقال جلعاد إردان سفير إس رائيل لدى الولايات المتحدة إنه أثار الأمر في خطاب أرسله إلى 35 حاكما لولايات أمريكية لديها تشريعات ضد مقاطعة إسرائيل.

وذكر الخطاب الذي نشره السفير عبر تويتر "يجب اتخاذ إجراء سريع وحاسم لمواجهة مثل تلك التحركات التمييزية والمعادية للسامية" رابطا بين المسألة وإعلان إير بي.إن.بي في 2018 أنها ستستبعد العقارات المتاحة للتأجير في المستوطنات.

وعدلت إير بي.إن.بي عن ذلك القرار في 2019 عقب دعاوى قانونية ضدها في الولايات المتحدة، لكنها قالت إنها ستتبرع بالأرباح الخاصة بالحجوزات في المستوطنات لأغراض إنسانية.

ورحب الفلسطينيون بإعلان بن اند جيري. ويرغب الفلسطينيون في إقامة دولة مستقبلا في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. وتعتبر إسرائيل أن القدس بكاملها عاصمة لها، وهو وضع لا يحظى باعتراف دولي. وتسيطر حركة حماس التي ترفض التعايش مع إسرائيل على قطاع غزة.