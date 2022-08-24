شاهد: لحظة اعتقال زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي بسبب قيادته لسيارته وهو مخمور

أظهر مقطع فيديو اللحظات الأولى لتوقيف بول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي من قبل رجل شرطة على طريق في كاليفورنيا.

وأقر بول الثلاثاء بالذنب في جنحة القيادة تحت تأثير الكحول، وتسبب حينها بحادث مروري دون وقوع إصابات.

وحُكم عليه بالسجن خمسة أيام وثلاث سنوات من المراقبة. وقال قاضٍ إن بول بيلوسي قضى بالفعل يومين في السجن وحصل على تقدير حسن السيرة والسلوك ليومين آخرين.

وأضاف القاضي أن بول بيلوسي سيقضي ثماني ساعات في برنامج عمل المحكمة بدلاً من اليوم المتبقي.

كما يُطلب منه حضور فصل دراسي للشرب لمدة ثلاثة أشهر، وتركيب جهاز، ودفع ما يقرب من 7000 دولار كغرامات وتعويض للضحية.

ولم يرد مكتب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي على الفور على طلب للتعليق.