محكمة تأمر بدفع مبلغ 16 مليون دولار لأرملة لاعب كرة السلة الأمريكي كوبي براينت

أمرت محكمة في مقاطعة لوس أنجلوس بدفع مبلغ 16 مليون دولار (16.01 مليون يورو) لفانيسا براينت أرملة نجم كرة السلة الأمريكية ​كوبي براينت​ الذي قضى وابنته وسبعة أشخاص آخرون في حادث تحطم طائرة هيليكوبتر قبل نحو عامين ونصف العام.

وكانت فانيسا براينت رفعت دعوى ضد السلطات في مقاطعة لوس أنجلس لإهمالها في تأمين موقع سقوط الطائرة، ما أتاح لبعض الأشخاص، كرجال الإطفاء والمتطفلين، بالتقاط صور للحادث ولجثتي زوجها وابنتها جانا البالغة من العمر حينها 13 عاماً ولجثث وأشلاء الأشخاص الآخرين الذين كانوا على متن الطائرة.

ووجدت هيئة المحلفين في محكمة لوس أنجلوس، يوم أمس الأربعاء، أن سلطات المقاطعة كانت مسؤولة عن الإهمال الذي أدى إلى انتهاك الخصوصية، وألزمت تلك السلطات بدفع المبلغ المذكور لفانيسا.

ووفقاً لموقع "فوربس" الأمريكي، فإن مداولات هيئة المحلفين استغرقت أكثر من ثلاث ساعات في الدعوى المدنية الفيدرالية قبل أن يعلن المحلفون قرارهم بالإجماع.

وأثناء الإدلاء بشهادتها، قالت فانيسا براينت إنها تعيش "في خوف يومي" من أن يُصار إلى نشر الصور على الملأ، فتصل إلى بناتها في يومٍ من الأيام ويشاهدن جثتي أبيهنّ واختهنّ.

وكانت طائرة الهيلوكوبتر التي تقلّ براينت وابنته وسبعة آخرون تحطمت في 28 كانون الثاني/يناير من العام 2020 فوق مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

ويجدر بالذكر أن كوبي براينت الذي يلقب باسم "بلاك مامبا" كان من بين أفضل اللاعبين في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة السلة، وشارك مع منتخب الولايات المتحدة في كأس العالم لكرة السلة عام 2007 وأحرز معه اللقب، وكذلك في أولمبياد بكين 2008 وأولمبياد لندن 2012 وساهم في إحراز بلاده الميدالية الذهبية في المناسبتين، و فاز بلقب أفضل لاعب في الدوري عام 2008، وأفضل لاعب في الأدوار النهائية للدوري عامي 2009 و2010.