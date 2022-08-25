شركة كورية تفوز بعقد قيمته 2.25 مليار دولار للمساهمة في بناء محطة نووية بمصر

قالت وزارة الصناعة الكورية يوم الخميس إن شركة أتوم ستروي إكسبورت (إيه.إس.إي) الروسية تعاقدت من الباطن مع الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 3 تريليونات وون (2.25 مليار دولار) لتوريد المواد والمساعدة في بناء أربعة محطات في مصر.

وقالت الوزارة في بيان إن هيئة الطاقة النووية المصرية كانت قد منحت في الأصل الشركة الروسية عقد بناء أربعة مفاعلات نووية بقدرة 1200 ميغاوات للمفاعل في منطقة الضبعة.