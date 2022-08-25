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مصر

شركة كورية تفوز بعقد قيمته 2.25 مليار دولار للمساهمة في بناء محطة نووية بمصر

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
محطات الطاقة النووية، أولسان، كوريا الجنوبية، 5 فبراير 2013
محطات الطاقة النووية، أولسان، كوريا الجنوبية، 5 فبراير 2013   -   حقوق النشر  AP Photo

قالت وزارة الصناعة الكورية يوم الخميس إن شركة أتوم ستروي إكسبورت (إيه.إس.إي) الروسية تعاقدت من الباطن مع الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 3 تريليونات وون (2.25 مليار دولار) لتوريد المواد والمساعدة في بناء أربعة محطات في مصر.

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وقالت الوزارة في بيان إن هيئة الطاقة النووية المصرية كانت قد منحت في الأصل الشركة الروسية عقد بناء أربعة مفاعلات نووية بقدرة 1200 ميغاوات للمفاعل في منطقة الضبعة.