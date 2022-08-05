حدث في مصر.. باعت طفلتها مقابل 370 دولارا وأبلغت الشرطة عن اختطافها لإبعاد الشبهات عنها

باعت طفلتها وأبلغت الشرطة لإبعاد الشبهات عنها.. في واقعة غريبة أقدمت أم في محافظة الدقهلية المصرية ببيع طفلتها الرضيعة البالغة من العمر 5 أشهر مقابل مبلغ مالي قدره 7000 جنيه أي ما يعادل حوالي 370 دولاراً.

وأعلنت وسائل إعلام محلية، أن مدينة المنصورة شهدت حادثة مؤلمة، بدأت بعد أن تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطاراً يفيد بأن سيدة متسولة قدمت بلاغا باختطاف ابنتها.

وذكرت السيدة في بلاغها، أن أحد الأشخاص ويعمل في موقف للسيارات وله سوابق جنائية قديمة، أقدم على خطف ابنتها الرضيعة وتدعى ماسة، بينما كانت تحملها للتسول في إحدى شوارع المدينة.

وعملت الجهات المعنية على تحديد مكان المشتبه به ويدعى محمد، وبعد إلقاء القبض عليه أكد معرفته السابقة بالأم ونفى اختطافها.

واعترف "السايس" أن الأم اتفقت معه على بيع طفلتها لسيدة من الجنسية السودانية مقابل مبلغ مالي.

وذكر المشتبه به أنه كان وسيطاً بين الأم وسيدة أخرى على علاقة بالسيدة السودانية التي اشترت الطفلة.

وأشار إلى أنه عندما أخذ الطفلة من أمها قام بدفع المبلغ المتفق عليه أي 7000 جنيه. ومن ثم قام بتسليمها إلى الوسيطة البالغة من العمر 56 عاماً وتدعى أسماء، التي قامت بدورها بتسليم الطفلة للسيدة السودانية.

وبعد التحقيق مع الأم، اعترفت بفعلتها، وذكرت أنها قامت بإبلاغ الشرطة عن اختطاف الرضيعة لإبعاد الشبهات عنها وإخفاء فعلتها، خوفا من زوجها.