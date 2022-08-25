مصادر: أمريكا تقصف جماعة مدعومة من إيران في ثالث يوم من الاشتباكات بسوريا

ذكرت مصادر عسكرية محلية أن الجيش الأمريكي قصف يوم الخميس عدة أهداف في مدينة الميادين السورية الواقعة في مناطق بمحافظة دير الزور خاضعة لسيطرة الحكومة، في اليوم الثالث من المناوشات مع جماعات مدعومة من إيران.

وقالت المصادر إن ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء من جماعة مسلحة متحالفة مع إيران قتلوا عندما استهدفتهم طائرة هليكوبتر أمريكية بينما كانوا على وشك تجهيز قاذفة صواريخ في البلدة الواقعة على الضفة الغربية لنهر الفرات.

وتتمتع الجماعات المسلحة الإيرانية بوجود قوي في البلدة، ولطالما استهدفت حقل العمر النفطي القريب على الضفة الشرقية للنهر حيث توجد أكبر قاعدة للتحالف الأمريكي في سوريا.

واستُهدفت القاعدة المعروفة أيضا باسم "القرية الخضراء" ليل الاربعاء، في اليوم الثاني على التوالي من الاشتباكات بين الجيش الأمريكي والمسلحين المدعومين من إيران، مما أدى إلى إصابة جندي أمريكي واحد على الأقل ومقتل ما يصل إلى أربعة مسلحين، وفقا للجيش الأمريكي.

جاءت ضربات يوم الأربعاء بعد يوم من تصريح الرئيس جو بايدن بشن ضربات جوية أمريكية في سوريا استهدفت مستودع ذخيرة ومنشآت أخرى تستخدمها جماعات موالية للحرس الثوري الإيراني.