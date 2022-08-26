شاهد: أستراليا تضبط شحنة ضخمة من مخدر الميثامفيتامين قادمة من الإمارات

تمكنت السلطات الأسترالية من حجز كمية معتبرة من مخدر الميثامفيتامين بلغت قرابة 2 طن كانت مخبأة في بلاط رخامي تم شحنه من الشرق الأوسط إلى سيدني.

ووصفت الشرطة العملية بأنها أكبر عملية ضبط للمخدرات في أستراليا منذ 2019.

وقال مسؤولون يوم الجمعة إن ثلاثة رجال اعتقلوا بعد العثور على 748 كيلوغراما من الميثامفيتامين بداية شهر أغسطس آب كانت مخبأة في 24 حاوية وصلت إلى ميناء بورت بوتاني.

فيما تم العثور على 1060 كيلوغرامًا أخرى من الميثامفيتامين في 19 حاوية وصلت إلى نفس الميناء الأسبوع الماضي.

وتم إخفاء المخدرات بنفس الطريقة شحنت كلها من الإمارات العربية المتحدة.

وقدرت الشرطة قيمة الميثامفيتامين المتداولة في البلاد بنحو 1.6 مليار دولار أسترالي أي ما يعادل 1.1 مليار دولار، وهو ما يعكس الأسعار المرتفعة التي يدفعها الأستراليون مقابل المخدرات غير المشروعة مقارنة ببلدان أخرى.

ووصف رئيس مباحث الشرطة جون واتسون كمية الميثامفيتامين المحتجزة بالـ"صاعقة" مضيفا أنها العملية هي "الأكبر في تاريخ أستراليا".

المخدرات كانت مخبأة داخل بلاد رخامي وتم شحنها من الإمارات أ ب

وقال "سيشعر العديد من الموردين من جميع المستويات بآثار هذه العملية لأسابيع قادمة".

وفيما لم تجر أي اعتقالات أخرى منذ عملية الحجز الأسبوع الماضي يكثف المحققون جهودهم لتحديد هويات الموردين في الخارج.

وقال واتسون "ربما تكون منطقة الشرق الأوسط هي محور تركيزنا الرئيسي، لكنني بالتأكيد لن يقتصر تحقيقنا على تلك المنطقة فقط".

وقال واطسون إن جميع الحاويات كان من المقرر إرسالها إلى مصنع في غرب سيدني تم إنشاؤه لاستخراج الميثامفيتامين بسرعة من الرخام.

وكان الرجال الثلاثة الذين تم اعتقالهم تتراوح أعمارهم بين 24 و 34 ويواجهون أحكامًا بالسجن مدى الحياة إذا أدينوا بتهريب المخدرات.

وخلال تمثيلهم أمام المحكمة رفض طلب الإفراج عنهم بكفالة.

وكانت كمية الميثامفيتامين القياسية السابقة التي حجزتها استراليا بلغت 1.6 طن تم شحنها إلى ملبورن من العاصمة التايلندية بانكوك في أبريل 2019.